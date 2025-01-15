https://1prime.ru/20250115/wells-fargo-854217908.html
Чистая прибыль Wells Fargo за 2024 год выросла на 3,5 процента
Чистая прибыль Wells Fargo за 2024 год выросла на 3,5 процента - 15.01.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Wells Fargo за 2024 год выросла на 3,5 процента
Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co, приходящаяся на обыкновенные акции, за прошлый год выросла на 3,5% по сравнению с 2023 | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T15:17+0300
2025-01-15T15:17+0300
2025-01-15T15:17+0300
экономика
сша
wells fargo
чистая прибыль
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co, приходящаяся на обыкновенные акции, за прошлый год выросла на 3,5% по сравнению с 2023 годом - до 18,606 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности банка. Разводненная прибыль группы на одну акцию увеличилась до 5,37 доллара с 4,83 доллара годом ранее. Выручка банка по итогам года при этом практически не изменилась и составила 82,296 миллиарда долларов. Чистая прибыль Wells Fargo, приходящаяся на обыкновенные акции, за четвертый квартал выросла в полтора раза в годовом выражении, до 4,801 миллиарда долларов. Разводненная прибыль группы на одну акцию увеличилась до 1,43 доллара с 0,86 доллара годом ранее. Выручка банка за эти три месяца в годовом выражении в целом также не поменялась и составила 20,378 миллиарда долларов при прогнозе в 20,49 миллиарда. До открытия торгов в США акции банка дорожают на 2,7%. Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).
https://1prime.ru/20250115/bny-mellon-854216859.html
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сша, wells fargo, чистая прибыль
Экономика, США, Wells Fargo, чистая прибыль
Чистая прибыль Wells Fargo за 2024 год выросла на 3,5 процента
Чистая прибыль Wells Fargo за 2024 год выросла на 3,5%, до 18,6 млрд долларов
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co, приходящаяся на обыкновенные акции, за прошлый год выросла на 3,5% по сравнению с 2023 годом - до 18,606 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности банка.
Разводненная прибыль группы на одну акцию увеличилась до 5,37 доллара с 4,83 доллара годом ранее. Выручка банка по итогам года при этом практически не изменилась и составила 82,296 миллиарда долларов.
Чистая прибыль Wells Fargo, приходящаяся на обыкновенные акции, за четвертый квартал выросла в полтора раза в годовом выражении, до 4,801 миллиарда долларов. Разводненная прибыль группы на одну акцию увеличилась до 1,43 доллара с 0,86 доллара годом ранее. Выручка банка за эти три месяца в годовом выражении в целом также не поменялась и составила 20,378 миллиарда долларов при прогнозе в 20,49 миллиарда.
До открытия торгов в США акции банка дорожают на 2,7%.
Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).
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