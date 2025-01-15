https://1prime.ru/20250115/wells-fargo-854217908.html

Чистая прибыль Wells Fargo за 2024 год выросла на 3,5 процента

Чистая прибыль Wells Fargo за 2024 год выросла на 3,5 процента - 15.01.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Wells Fargo за 2024 год выросла на 3,5 процента

Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co, приходящаяся на обыкновенные акции, за прошлый год выросла на 3,5% по сравнению с 2023 | 15.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-15T15:17+0300

2025-01-15T15:17+0300

2025-01-15T15:17+0300

экономика

сша

wells fargo

чистая прибыль

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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co, приходящаяся на обыкновенные акции, за прошлый год выросла на 3,5% по сравнению с 2023 годом - до 18,606 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности банка. Разводненная прибыль группы на одну акцию увеличилась до 5,37 доллара с 4,83 доллара годом ранее. Выручка банка по итогам года при этом практически не изменилась и составила 82,296 миллиарда долларов. Чистая прибыль Wells Fargo, приходящаяся на обыкновенные акции, за четвертый квартал выросла в полтора раза в годовом выражении, до 4,801 миллиарда долларов. Разводненная прибыль группы на одну акцию увеличилась до 1,43 доллара с 0,86 доллара годом ранее. Выручка банка за эти три месяца в годовом выражении в целом также не поменялась и составила 20,378 миллиарда долларов при прогнозе в 20,49 миллиарда. До открытия торгов в США акции банка дорожают на 2,7%. Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).

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сша, wells fargo, чистая прибыль