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Курс юаня на Мосбирже притормозил на пути к 14 рублям
Курс юаня на Мосбирже притормозил на пути к 14 рублям - 15.01.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже притормозил на пути к 14 рублям
Курс рубля против юаня в первой половине торговой сессии среды торгуется в районе предыдущего закрытия, переходя от снижения к легкому повышению, курс китайской | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:24+0300
2025-01-15T14:24+0300
2025-01-15T14:24+0300
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МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня в первой половине торговой сессии среды торгуется в районе предыдущего закрытия, переходя от снижения к легкому повышению, курс китайской валюты таким образом пока не может выйти на уровень 14 рублей, куда направлялся, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.08 мск снижается на 1 копейку относительно закрытия вторника, до 13,93 рубля, при этом диапазон дневных колебаний составляет пока от 13,88 до 13,998 рубля. А объем торгов "расчетами завтра" составляет 51,8 миллиарда рублей. Курс юаня "подкатывал" к отметке 14 рублей, но штурмовать ее сходу не решился, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "На российскую валюту сейчас давят риски сокращения притока валюты в страну из-за новых санкций. Не исключено, что на этих опасениях экспортеры стали придерживать валюту "про запас". Однако ослабление рубля длилось четыре предыдущих дня подряд. Возможно, нынешние уровни покажутся многим интересными для продажи юаней, учитывая, что на следующей неделе экспортеры должны активизировать сброс валюты в рамках подготовки к уплате январских налогов в бюджет. Скорее всего, юань сейчас будет "искать" довольно узкий боковой канал", - добавляет он. В целом же после новых санкций США против российского нефтяного сектора у рубля нет факторов, которые могли бы его резко укрепить, считает Владислав Антонов из BitRiver. И что касается в свою очередь "внебиржевого" доллара, то, видимо, "наилучшим вариантом" пока остается консолидация курса около уровня 103 рублей заключает он.
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россия, мосбиржа, юань, биржевые торги
Китайский юань, РОССИЯ, Мосбиржа, юань, биржевые торги
Курс юаня на Мосбирже притормозил на пути к 14 рублям
Курс юаня на Мосбирже слабо снизился на 1 копейку, до 13,93 рубля
МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня в первой половине торговой сессии среды торгуется в районе предыдущего закрытия, переходя от снижения к легкому повышению, курс китайской валюты таким образом пока не может выйти на уровень 14 рублей, куда направлялся, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.08 мск снижается на 1 копейку относительно закрытия вторника, до 13,93 рубля, при этом диапазон дневных колебаний составляет пока от 13,88 до 13,998 рубля. А объем торгов "расчетами завтра" составляет 51,8 миллиарда рублей.
Курс юаня "подкатывал" к отметке 14 рублей, но штурмовать ее сходу не решился, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"На российскую валюту сейчас давят риски сокращения притока валюты в страну из-за новых санкций. Не исключено, что на этих опасениях экспортеры стали придерживать валюту "про запас". Однако ослабление рубля длилось четыре предыдущих дня подряд. Возможно, нынешние уровни покажутся многим интересными для продажи юаней, учитывая, что на следующей неделе экспортеры должны активизировать сброс валюты в рамках подготовки к уплате январских налогов в бюджет. Скорее всего, юань сейчас будет "искать" довольно узкий боковой канал", - добавляет он.
В целом же после новых санкций США против российского нефтяного сектора у рубля нет факторов, которые могли бы его резко укрепить, считает Владислав Антонов из BitRiver. И что касается в свою очередь "внебиржевого" доллара, то, видимо, "наилучшим вариантом" пока остается консолидация курса около уровня 103 рублей заключает он.
Названа главная "проигравшая" валюта в международных переводах в SWIFT