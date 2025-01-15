https://1prime.ru/20250115/zelenskiy-854215670.html
"Не бросайся камнями". В сети набросились на Зеленского после его жалоб
"Не бросайся камнями". В сети набросились на Зеленского после его жалоб - 15.01.2025, ПРАЙМ
"Не бросайся камнями". В сети набросились на Зеленского после его жалоб
Пользователи социальной сети Х подвергли критике Владимира Зеленского после его сетований на массированную атаку со стороны российских Вооруженных сил по... | 15.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-15T14:27+0300
2025-01-15T14:27+0300
2025-01-15T14:27+0300
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украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Х подвергли критике Владимира Зеленского после его сетований на массированную атаку со стороны российских Вооруженных сил по украинской инфраструктуре, которая была проведена утром 15 января."Я думаю, что на данный момент мы устали от твоих бессмысленных жалоб. Разве ты не атаковал Россию на днях? Так чего ты ждал? Тебе повезло, что русские – хорошие люди. Потому что иначе к настоящему времени Киев напоминал бы Газу! Так что наслаждайся зимой", — написал @cystadenos.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Запускает беспилотники по России и играет роль жертвы, когда Россия наносит ответный удар", — отметил пользователь @GabeZZOZZ."Весь мир смеется над тобой", — указал @omatsu_o02."Даже такой умственно отсталый человек, как ты, должен понимать, что после твоей вчерашней атаки последует ответная реакция, а ты ноешь, как обычно", — написал @grzlymishka."Не бросайся камнями, если живешь в доме из стекла", — посоветовал @BuufLukase.
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украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Не бросайся камнями". В сети набросились на Зеленского после его жалоб
В соцсетях раскритиковали Зеленского после его жалоб на ракетные атаки
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Х подвергли критике Владимира Зеленского после его сетований на массированную атаку со стороны российских Вооруженных сил по украинской инфраструктуре, которая была проведена утром 15 января.
"Я думаю, что на данный момент мы устали от твоих бессмысленных жалоб. Разве ты не атаковал Россию на днях? Так чего ты ждал? Тебе повезло, что русские – хорошие люди. Потому что иначе к настоящему времени Киев напоминал бы Газу! Так что наслаждайся зимой", — написал @cystadenos.
"Запускает беспилотники по России и играет роль жертвы, когда Россия наносит ответный удар", — отметил пользователь @GabeZZOZZ.
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"Весь мир смеется над тобой", — указал @omatsu_o02.
"Даже такой умственно отсталый человек, как ты, должен понимать, что после твоей вчерашней атаки последует ответная реакция, а ты ноешь, как обычно", — написал @grzlymishka.
"Не бросайся камнями, если живешь в доме из стекла", — посоветовал @BuufLukase.