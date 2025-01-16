Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы автомобили, пользующиеся наибольшим спросом в России - 16.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250116/avto-854239149.html
Названы автомобили, пользующиеся наибольшим спросом в России
Названы автомобили, пользующиеся наибольшим спросом в России - 16.01.2025, ПРАЙМ
Названы автомобили, пользующиеся наибольшим спросом в России
Россияне среди автомобилей в прошлом году чаще всего покупали Lada, Kia и Hyundai, пишет "Российская газета" со ссылкой на экспертов автомобильной системы Pango | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T10:02+0300
2025-01-16T10:02+0300
экономика
авто
lada
kia
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851766053_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccf32ed8305ac436e83a642e07d3cc7c.jpg
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Россияне среди автомобилей в прошлом году чаще всего покупали Lada, Kia и Hyundai, пишет "Российская газета" со ссылкой на экспертов автомобильной системы Pango Cars.По их данным, на долю каждой марки пришлось по 13%, 12% и 11% от всех продаж соответственно.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСписок из пяти высших позиций замыкают Renault (6%) и Nissan (6%).Наиболее популярными моделями на вторичном рынке в 2024 году стали Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta.Сумма выданного кредита в среднем в 2024 году составила 1,6 миллиона рублей и в течение года практически не менялась. Если в январе 2024 года процентная ставка по кредиту составляла 17,5%, то в декабре из-за повышения ключевой ставки - 24,1%.Чаще всего в кредит приобретали машины, которые были произведены в 2016 году.Чаще всего россияне покупали автомобили возрастом от 11 до 15 лет (30%) и до 5 (25%). Немногим менее был спрос на машины возрастом от шести до десяти лет - 23%. Автомобили возрастом свыше 20 лет пользовались спросом в 10% покупателей.Чуть более трети приобретаемых автомобилей с пробегом в прошлом году стоили от 500 тысяч до 1 миллиона рублей (33%), почти четверть - от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей (24%). Затем пользовались спросом машины стоимостью до 500 тысяч рублей (17%) и от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей (15%). Остальная часть приходилась на авто, цена которых превышала 2 миллиона рублей (12%).
https://1prime.ru/20250115/avtovaz-854216096.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/19/851766053_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1c3e76ea1408ca913f6a4653d4ac6f9d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, lada, kia
Экономика, Авто, Lada, Kia
10:02 16.01.2025
 
Названы автомобили, пользующиеся наибольшим спросом в России

РГ: россияне в 2024 году чаще всего покупали Lada, Kia и Hyundai

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada e-Largus
Автомобиль Lada e-Largus - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Россияне среди автомобилей в прошлом году чаще всего покупали Lada, Kia и Hyundai, пишет "Российская газета" со ссылкой на экспертов автомобильной системы Pango Cars.
По их данным, на долю каждой марки пришлось по 13%, 12% и 11% от всех продаж соответственно.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Список из пяти высших позиций замыкают Renault (6%) и Nissan (6%).
%Здание завода ОАО АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
Стало известно, сколько машин Lada продал "АвтоВАЗ" в 2024 году
Вчера, 14:34
Наиболее популярными моделями на вторичном рынке в 2024 году стали Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta.
Сумма выданного кредита в среднем в 2024 году составила 1,6 миллиона рублей и в течение года практически не менялась. Если в январе 2024 года процентная ставка по кредиту составляла 17,5%, то в декабре из-за повышения ключевой ставки - 24,1%.
Чаще всего в кредит приобретали машины, которые были произведены в 2016 году.
Чаще всего россияне покупали автомобили возрастом от 11 до 15 лет (30%) и до 5 (25%). Немногим менее был спрос на машины возрастом от шести до десяти лет - 23%. Автомобили возрастом свыше 20 лет пользовались спросом в 10% покупателей.
Чуть более трети приобретаемых автомобилей с пробегом в прошлом году стоили от 500 тысяч до 1 миллиона рублей (33%), почти четверть - от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей (24%). Затем пользовались спросом машины стоимостью до 500 тысяч рублей (17%) и от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей (15%). Остальная часть приходилась на авто, цена которых превышала 2 миллиона рублей (12%).
 
ЭкономикаАвтоLadaKia
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала