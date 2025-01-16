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Названы автомобили, пользующиеся наибольшим спросом в России
Названы автомобили, пользующиеся наибольшим спросом в России - 16.01.2025, ПРАЙМ
Названы автомобили, пользующиеся наибольшим спросом в России
Россияне среди автомобилей в прошлом году чаще всего покупали Lada, Kia и Hyundai, пишет "Российская газета" со ссылкой на экспертов автомобильной системы Pango | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T10:02+0300
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экономика
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Россияне среди автомобилей в прошлом году чаще всего покупали Lada, Kia и Hyundai, пишет "Российская газета" со ссылкой на экспертов автомобильной системы Pango Cars.По их данным, на долю каждой марки пришлось по 13%, 12% и 11% от всех продаж соответственно.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСписок из пяти высших позиций замыкают Renault (6%) и Nissan (6%).Наиболее популярными моделями на вторичном рынке в 2024 году стали Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta.Сумма выданного кредита в среднем в 2024 году составила 1,6 миллиона рублей и в течение года практически не менялась. Если в январе 2024 года процентная ставка по кредиту составляла 17,5%, то в декабре из-за повышения ключевой ставки - 24,1%.Чаще всего в кредит приобретали машины, которые были произведены в 2016 году.Чаще всего россияне покупали автомобили возрастом от 11 до 15 лет (30%) и до 5 (25%). Немногим менее был спрос на машины возрастом от шести до десяти лет - 23%. Автомобили возрастом свыше 20 лет пользовались спросом в 10% покупателей.Чуть более трети приобретаемых автомобилей с пробегом в прошлом году стоили от 500 тысяч до 1 миллиона рублей (33%), почти четверть - от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей (24%). Затем пользовались спросом машины стоимостью до 500 тысяч рублей (17%) и от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей (15%). Остальная часть приходилась на авто, цена которых превышала 2 миллиона рублей (12%).
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авто, lada, kia
Экономика, Авто, Lada, Kia
Названы автомобили, пользующиеся наибольшим спросом в России
РГ: россияне в 2024 году чаще всего покупали Lada, Kia и Hyundai
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ.
Россияне среди автомобилей в прошлом году чаще всего покупали Lada, Kia и Hyundai, пишет "Российская газета"
со ссылкой на экспертов автомобильной системы Pango Cars.
По их данным, на долю каждой марки пришлось по 13%, 12% и 11% от всех продаж соответственно.
Список из пяти высших позиций замыкают Renault (6%) и Nissan (6%).
Стало известно, сколько машин Lada продал "АвтоВАЗ" в 2024 году
Наиболее популярными моделями на вторичном рынке в 2024 году стали Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta.
Сумма выданного кредита в среднем в 2024 году составила 1,6 миллиона рублей и в течение года практически не менялась. Если в январе 2024 года процентная ставка по кредиту составляла 17,5%, то в декабре из-за повышения ключевой ставки - 24,1%.
Чаще всего в кредит приобретали машины, которые были произведены в 2016 году.
Чаще всего россияне покупали автомобили возрастом от 11 до 15 лет (30%) и до 5 (25%). Немногим менее был спрос на машины возрастом от шести до десяти лет - 23%. Автомобили возрастом свыше 20 лет пользовались спросом в 10% покупателей.
Чуть более трети приобретаемых автомобилей с пробегом в прошлом году стоили от 500 тысяч до 1 миллиона рублей (33%), почти четверть - от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей (24%). Затем пользовались спросом машины стоимостью до 500 тысяч рублей (17%) и от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей (15%). Остальная часть приходилась на авто, цена которых превышала 2 миллиона рублей (12%).