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Россиян предупредили о риске доплат больших сумм за давно купленные авто - 16.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250116/doplaty-854243316.html
Россиян предупредили о риске доплат больших сумм за давно купленные авто
Россиян предупредили о риске доплат больших сумм за давно купленные авто - 16.01.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о риске доплат больших сумм за давно купленные авто
От ряда покупателей, которые ранее приобрели иномарки по "подозрительно" низкой цене, таможня начала требовать доплатить пошлины, пишет Quto.ru. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T12:15+0300
2025-01-16T12:30+0300
экономика
фтс россии
авто
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. От ряда покупателей, которые ранее приобрели иномарки по "подозрительно" низкой цене, таможня начала требовать доплатить пошлины, пишет Quto.ru.Например, недавно дилеры предлагали популярный китайский кроссовер за 5 миллионов рублей, при том, что "параллельные" продавцы были готовы отдать аналогичный экземпляр на 1,5 миллиона рублей дешевле, не скрывая, за счет чего возможна "экономия".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРазница возникала благодаря низким ввозным пошлинам — брокеры предоставляли таможенникам поддельный инвойс, то есть сопроводительный документ, служащий основанием для оплаты услуг продавца покупателем. В нём указывалась заниженная стоимость.Таможенный сбор, таможенная пошлина и НДС берутся от таможенной стоимости транспортного средства. В России этим показателем не всегда является цена инвойса/контракта/договора купли-продажи.Для всех легковых транспортных средств моложе трех лет нужно оформлять специальное экспертное заключение, выдаваемое аккредитованной фирмой. Но некоторые таможенники были готовы оформить ввоз автомобиля по одному только инвойсу без иных дополнительных заключений.Россияне охотно раскупали ультрадешёвые модели, но они не знали, что отдел контроля после выпуска товаров занимается проверкой документов и сведений три года после выпуска машины в любой момент оформить доначисление платежей.Издание приводит пример, когда ФТС, проверив инвойс, потребовала доплатить 734 тысячи 464 рублей 98 копеек, поскольку инспектор установил факт занижения стоимости. Декларант подал в суд, однако в ходе процесса на эту сумму начислялись пени — их размер составил 639 тысяч 806 рублей 74 копейки. Дело рассматривалось почти год, суд подтвердил правоту таможни, и пришлось платить 1 миллион 374 тысячи 271 рубль 72 копейки.
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фтс россии, авто
Экономика, ФТС России, Авто
12:15 16.01.2025 (обновлено: 12:30 16.01.2025)
 
Россиян предупредили о риске доплат больших сумм за давно купленные авто

Quto.ru: россияне вынуждены доплачивать большие суммы за давно купленные авто

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. От ряда покупателей, которые ранее приобрели иномарки по "подозрительно" низкой цене, таможня начала требовать доплатить пошлины, пишет Quto.ru.
Например, недавно дилеры предлагали популярный китайский кроссовер за 5 миллионов рублей, при том, что "параллельные" продавцы были готовы отдать аналогичный экземпляр на 1,5 миллиона рублей дешевле, не скрывая, за счет чего возможна "экономия".
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Разница возникала благодаря низким ввозным пошлинам — брокеры предоставляли таможенникам поддельный инвойс, то есть сопроводительный документ, служащий основанием для оплаты услуг продавца покупателем. В нём указывалась заниженная стоимость.
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Вчера, 16:23
Таможенный сбор, таможенная пошлина и НДС берутся от таможенной стоимости транспортного средства. В России этим показателем не всегда является цена инвойса/контракта/договора купли-продажи.
Для всех легковых транспортных средств моложе трех лет нужно оформлять специальное экспертное заключение, выдаваемое аккредитованной фирмой. Но некоторые таможенники были готовы оформить ввоз автомобиля по одному только инвойсу без иных дополнительных заключений.
Россияне охотно раскупали ультрадешёвые модели, но они не знали, что отдел контроля после выпуска товаров занимается проверкой документов и сведений три года после выпуска машины в любой момент оформить доначисление платежей.
Издание приводит пример, когда ФТС, проверив инвойс, потребовала доплатить 734 тысячи 464 рублей 98 копеек, поскольку инспектор установил факт занижения стоимости. Декларант подал в суд, однако в ходе процесса на эту сумму начислялись пени — их размер составил 639 тысяч 806 рублей 74 копейки. Дело рассматривалось почти год, суд подтвердил правоту таможни, и пришлось платить 1 миллион 374 тысячи 271 рубль 72 копейки.
 
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