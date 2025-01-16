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Франция провела учения по вводу войск на Украину, пишет СМИ - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250116/frantsiya-854241153.html
Франция провела учения по вводу войск на Украину, пишет СМИ
Франция провела учения по вводу войск на Украину, пишет СМИ - 16.01.2025, ПРАЙМ
Франция провела учения по вводу войск на Украину, пишет СМИ
Франция тайно провела военные учения для подготовки к возможному вводу войск на Украину. Маневры прошли в конце прошлого года на территории, топография которой... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T11:10+0300
2025-01-16T11:10+0300
спецоперация на украине
франция
украина
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Франция тайно провела военные учения для подготовки к возможному вводу войск на Украину. Маневры прошли в конце прошлого года на территории, топография которой аналогична излучине Днепра к северу от Киева, пишет французское издание Intelligence Online.В них участвовали 3200 военных, включая подразделения коммандос, спутники-шпионы, пилотов беспилотников и кибербойцов. Учения под названием "Персей" были направлены на сдерживание потенциального прорыва России из Белоруссии. Маневры основывались на украинском опыте сдерживания российской армии в феврале 2022 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа неделю были мобилизованы все силы Командования наземных специальных миссий (CAST) для проверки личного состава и техники. Также во время учений использовались различные беспилотники, включая французские квадрокоптеры Parrot's Anafi Mk3 systems и китайские дроны Mavic 3T от DJI.Эксперты выразили обеспокоенность количеством дронов DJI и их ненадежностью с точки зрения конфиденциальности. В учениях не использовались FPV-дроны, что некоторые эксперты считают недоработкой.Французское Управление закупок оружия (DGA) не поставило крупномасштабное производство дронов в список своих задач. Франция также не сфокусировалась на использовании искусственного интеллекта для автоматической идентификации военного оборудования на беспилотниках.Эти технологии критически важны на современных театрах военных действий, как показал опыт Украины, подчеркивает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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франция, украина
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА
11:10 16.01.2025
 
Франция провела учения по вводу войск на Украину, пишет СМИ

Intelligence Online: Франция провела учения по вводу войск на Украину

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание Бурбонского дворца в Париже
Здание Бурбонского дворца в Париже - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Франция тайно провела военные учения для подготовки к возможному вводу войск на Украину. Маневры прошли в конце прошлого года на территории, топография которой аналогична излучине Днепра к северу от Киева, пишет французское издание Intelligence Online.
В них участвовали 3200 военных, включая подразделения коммандос, спутники-шпионы, пилотов беспилотников и кибербойцов. Учения под названием "Персей" были направлены на сдерживание потенциального прорыва России из Белоруссии. Маневры основывались на украинском опыте сдерживания российской армии в феврале 2022 года.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
На неделю были мобилизованы все силы Командования наземных специальных миссий (CAST) для проверки личного состава и техники. Также во время учений использовались различные беспилотники, включая французские квадрокоптеры Parrot's Anafi Mk3 systems и китайские дроны Mavic 3T от DJI.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
"Прямая конфронтация". В США сделали предупреждение о ситуации с Украиной
09:50
Эксперты выразили обеспокоенность количеством дронов DJI и их ненадежностью с точки зрения конфиденциальности. В учениях не использовались FPV-дроны, что некоторые эксперты считают недоработкой.
Французское Управление закупок оружия (DGA) не поставило крупномасштабное производство дронов в список своих задач. Франция также не сфокусировалась на использовании искусственного интеллекта для автоматической идентификации военного оборудования на беспилотниках.
Эти технологии критически важны на современных театрах военных действий, как показал опыт Украины, подчеркивает издание.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯУКРАИНА
 
 
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