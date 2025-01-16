https://1prime.ru/20250116/frantsiya-854241153.html

Франция провела учения по вводу войск на Украину, пишет СМИ

Франция провела учения по вводу войск на Украину, пишет СМИ - 16.01.2025, ПРАЙМ

Франция провела учения по вводу войск на Украину, пишет СМИ

Франция тайно провела военные учения для подготовки к возможному вводу войск на Украину. Маневры прошли в конце прошлого года на территории, топография которой... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T11:10+0300

2025-01-16T11:10+0300

2025-01-16T11:10+0300

спецоперация на украине

франция

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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Франция тайно провела военные учения для подготовки к возможному вводу войск на Украину. Маневры прошли в конце прошлого года на территории, топография которой аналогична излучине Днепра к северу от Киева, пишет французское издание Intelligence Online.В них участвовали 3200 военных, включая подразделения коммандос, спутники-шпионы, пилотов беспилотников и кибербойцов. Учения под названием "Персей" были направлены на сдерживание потенциального прорыва России из Белоруссии. Маневры основывались на украинском опыте сдерживания российской армии в феврале 2022 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа неделю были мобилизованы все силы Командования наземных специальных миссий (CAST) для проверки личного состава и техники. Также во время учений использовались различные беспилотники, включая французские квадрокоптеры Parrot's Anafi Mk3 systems и китайские дроны Mavic 3T от DJI.Эксперты выразили обеспокоенность количеством дронов DJI и их ненадежностью с точки зрения конфиденциальности. В учениях не использовались FPV-дроны, что некоторые эксперты считают недоработкой.Французское Управление закупок оружия (DGA) не поставило крупномасштабное производство дронов в список своих задач. Франция также не сфокусировалась на использовании искусственного интеллекта для автоматической идентификации военного оборудования на беспилотниках.Эти технологии критически важны на современных театрах военных действий, как показал опыт Украины, подчеркивает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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франция, украина