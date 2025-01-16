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Импорт СПГ в Европу в декабре снизился на 1,7 процента - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Импорт СПГ в Европу в декабре снизился на 1,7 процента
Импорт СПГ в Европу в декабре снизился на 1,7 процента - 16.01.2025, ПРАЙМ
Импорт СПГ в Европу в декабре снизился на 1,7 процента
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в декабре снизился на 1,7% в годовом выражении, до 11,06 миллиона тонн, говорится в докладе Форума... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:54+0300
2025-01-16T17:54+0300
газ
европа
поставки спг
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в декабре снизился на 1,7% в годовом выражении, до 11,06 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В декабре 2024 года импорт СПГ в Европу продолжал оставаться меньше, чем в предыдущем году, снизился на 1,7% (0,19 миллиона тонн) по сравнению с предыдущим годом и составил 11,06 миллиона тонн", - говорится в докладе. Отмечается, что при этом это самое небольшое снижение с тех пор, как импорт СПГ в Европу в июле 2023 года начал сокращаться. Это также самый высокий месячный объем импорта СПГ в Европе с января прошлого года, добавляется в докладе. В том числе во Франции и Нидерландах зафиксировано заметное снижение импорта СПГ, которое было частично компенсировано ростом импорта в Германии, Греции, Турции и Великобритании. А по итогам всего года, как следует из приложенных таблиц, Европа снизила импорт сжиженного газа на 18%, при этом абсолютные цифры не приводятся.
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газ, европа, поставки спг
Газ, ЕВРОПА, поставки СПГ
17:54 16.01.2025
 
Импорт СПГ в Европу в декабре снизился на 1,7 процента

ФСЭГ: импорт СПГ в Европу в декабре снизился на 1,7%, до 11,06 миллиона тонн

© CC BY 2.0 / Ken HodgeТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© CC BY 2.0 / Ken Hodge
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в декабре снизился на 1,7% в годовом выражении, до 11,06 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В декабре 2024 года импорт СПГ в Европу продолжал оставаться меньше, чем в предыдущем году, снизился на 1,7% (0,19 миллиона тонн) по сравнению с предыдущим годом и составил 11,06 миллиона тонн", - говорится в докладе.
Отмечается, что при этом это самое небольшое снижение с тех пор, как импорт СПГ в Европу в июле 2023 года начал сокращаться.
Это также самый высокий месячный объем импорта СПГ в Европе с января прошлого года, добавляется в докладе.
В том числе во Франции и Нидерландах зафиксировано заметное снижение импорта СПГ, которое было частично компенсировано ростом импорта в Германии, Греции, Турции и Великобритании.
А по итогам всего года, как следует из приложенных таблиц, Европа снизила импорт сжиженного газа на 18%, при этом абсолютные цифры не приводятся.
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
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