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Импорт СПГ в Европу в декабре снизился на 1,7 процента

Импорт СПГ в Европу в декабре снизился на 1,7 процента - 16.01.2025, ПРАЙМ

Импорт СПГ в Европу в декабре снизился на 1,7 процента

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в декабре снизился на 1,7% в годовом выражении, до 11,06 миллиона тонн, говорится в докладе Форума... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T17:54+0300

2025-01-16T17:54+0300

2025-01-16T17:54+0300

газ

европа

поставки спг

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в декабре снизился на 1,7% в годовом выражении, до 11,06 миллиона тонн, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В декабре 2024 года импорт СПГ в Европу продолжал оставаться меньше, чем в предыдущем году, снизился на 1,7% (0,19 миллиона тонн) по сравнению с предыдущим годом и составил 11,06 миллиона тонн", - говорится в докладе. Отмечается, что при этом это самое небольшое снижение с тех пор, как импорт СПГ в Европу в июле 2023 года начал сокращаться. Это также самый высокий месячный объем импорта СПГ в Европе с января прошлого года, добавляется в докладе. В том числе во Франции и Нидерландах зафиксировано заметное снижение импорта СПГ, которое было частично компенсировано ростом импорта в Германии, Греции, Турции и Великобритании. А по итогам всего года, как следует из приложенных таблиц, Европа снизила импорт сжиженного газа на 18%, при этом абсолютные цифры не приводятся.

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газ, европа, поставки спг