https://1prime.ru/20250116/inomarki-854244841.html

Названы модели иномарок, которые можно купить за миллион рублей

Названы модели иномарок, которые можно купить за миллион рублей - 16.01.2025, ПРАЙМ

Названы модели иномарок, которые можно купить за миллион рублей

В прошлом за один миллион рублей можно было купить новую иномарку, но сейчас за эту сумму можно приобрести только Lada Granta — тем не менее, на вторичном рынке | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T12:56+0300

2025-01-16T12:56+0300

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авто

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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. В прошлом за один миллион рублей можно было купить новую иномарку, но сейчас за эту сумму можно приобрести только Lada Granta — тем не менее, на вторичном рынке есть достойные альтернативы, пишет Autonews.Ключевыми критериями выбора подержанного автомобиля являются возраст машины и пробег — чем меньше, тем лучше.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramRenault Logan — один из самых простых и дешевых автомобилей. У него добротная подвеска и крепкая агрегатная база. Силовая линейка — восьмиклапанный мотор на 1,6 литра (82 лошадиных сил) или 16-клапанный К4М (102 лошадиных сил). Пробеги варьируются от 40 тысяч до 300 тысяч километров.Второе поколение Chevrolet Cobalt также просто, неприхотливо и надежно. В пределах миллиона рублей можно найти экземпляры 2021 и 2020 годов выпуска с пробегом 140 и 160 тысяч километров соответственно. У него экономичный 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 106 лошадиных сил. Среди оснащения — электрообогрев зеркал, ABS, EBD, кондиционер, иммобилайзер, гидроусилитель руля и лифт водительского кресла.Kia Morning официально в России не продавалась, но массово завозилась через Владивосток. Фактически это Kia Picanto, изначально предназначенный для внутреннего южнокорейского рынка — такие автомобили и оснащались богаче, и выглядели лучше. У него безальтернативный трехцилиндровый бензиновый двигатель SmartStream 1.0 семейства Kappa с распределенным впрыском. Мощность — 76 лошадиных сил, в трансмиссии используется четырехступенчатый "автомат".Kaiyi E5 — автомобили этой марки недавно появились в России и уже доступны на вторичном рынке. Седан Kaiyi E5 с пробегом 61 тысяч километров стоит 985 тысяч рублей. Это надежные автомобили, часто используемые в такси. У него современный набор опций: люк, датчики, климат-контроль, круиз-контроль, камера, подогрев сидений, электронные помощники. Модель сопоставима с Hyundai Elantra и Kia Cerato. Машина оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 147 лошадиных сил. Потенциальное слабое место — вариатор, но при правильной эксплуатации проблем не должно быть. Модель представляет собой переработанный Chery Arrizo 2013-2019 годов, что упрощает ремонт.Volkswagen Polo V — машина, в качестве которой сомнений нет. В пределах миллиона рублей можно найти экземпляры 2020 года с пробегом около 100 тысяч километров. Базовые варианты имеют мотор 105 лошадиных сил на механике. Старший двигатель на 110 лошадиных сил с "автоматом" также доступен, но с пробегом около 200 тысяч километров. Модель оснащена электрообогревом, мультимедиа, кондиционером, круиз-контролем, усилителем руля, лифтом водительского кресла.

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авто