https://1prime.ru/20250116/kabeli-854246164.html

В МИД прокомментировали заявления о следе России в повреждении кабелей

В МИД прокомментировали заявления о следе России в повреждении кабелей - 16.01.2025, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали заявления о следе России в повреждении кабелей

Заявления о том, что в повреждении кабелей на дне Балтийского моря якобы присутствует российский след, направлены на то, чтобы воспрепятствовать экспорту нефти... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T13:41+0300

2025-01-16T13:41+0300

2025-01-16T13:54+0300

энергетика

мид

мария захарова

санкции против рф

нефть

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Заявления о том, что в повреждении кабелей на дне Балтийского моря якобы присутствует российский след, направлены на то, чтобы воспрепятствовать экспорту нефти из России и произвольно ограничить судоходство в акватории, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, власти Финляндии, Эстонии и других стран Евросоюза спешат квалифицировать повреждение кабелей как диверсию и в качестве основной версии разрабатывают историю о якобы причастности к этому так называемого российского "теневого флота"."Реальная цель этого всего - любыми средствами ограничить экспорт российской нефти, заодно попытаться создать предпосылки для введения произвольных ограничений международного судоходства в Балтийском море в свете пресловутых спекуляций о его превращении во внутреннее море НАТО", - отметила она.Захарова подчеркнула, что Запад только на словах беспокоится об интересах конечных потребителей энергоносителей, однако на деле продолжает подрывать глобальную энергетическую безопасность."Такие призрачные претензии именно к нашей стране привычно озвучиваются до прояснения каких-либо обстоятельств произошедшего, но мы это видели неоднократно", - указала Захарова.Она назвала "фантастическим лицемерием" завидную скорость реагирования на инциденты с кабелями, особенно на фоне упорного пренебрежения каким-либо расследованием в отношении "Северных потоков".Захарова добавила, что сложившейся ситуацией сразу воспользовалась НАТО для наращивания военного присутствия альянса в Балтийском море. "Это все бы напоминало очередной акт в театре абсурда, если бы не все признаки давно и тщательно продуманного плана", - сказала официальный представитель МИД. Во вторник в Финляндии прошел саммит стран НАТО Балтийского региона, посвященный безопасности региона Балтийского моря в свете повреждений подводных кабелей, увеличение присутствия альянса в Балтийском море и реагирование на угрозу, создаваемую танкерами, которые, по мнению стран Запада, якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов.Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре прошлого года. В ноябре сообщалось об обрыве телекоммуникационного кабеля C-Lion1 между Финляндией и ФРГ, а также кабеля связи между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре сообщалось о выходе из строя электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четырех телекоммуникационного кабеля, соединяющих Финляндию с Эстонией и ФРГ. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе.

https://1prime.ru/20250107/kabel-854066942.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мид, мария захарова, санкции против рф, нефть