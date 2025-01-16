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Кандидат Трампа предсказал экономике США "золотой век" - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Кандидат Трампа предсказал экономике США "золотой век"
Кандидат Трампа предсказал экономике США "золотой век" - 16.01.2025, ПРАЙМ
Кандидат Трампа предсказал экономике США "золотой век"
Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост министра финансов Скотт Бессент предсказал экономике страны "золотой век" при поддержке администрации | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T07:30+0300
2025-01-16T08:15+0300
финансы
экономика
мировая экономика
сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост министра финансов Скотт Бессент предсказал экономике страны "золотой век" при поддержке администрации главы государства конгрессом, передает агентство Рейтер. "Бессент заявил, что при поддержке конгресса администрация Трампа может открыть новую, более сбалансированную эру процветания для американцев, которую он назвал "возможностью для поколения открыть новый золотой век экономики", - пишет агентство. По словам Бессента, экономике США необходимо снижение налогового бремени для американских производителей, работников сферы услуг и пенсионеров, чтобы ориентировать ее на рост. Бессент также отметил, что США необходимо обеспечить безопасность цепочек поставок, уязвимых для стратегических конкурентов, осторожно применять санкции в рамках подхода государства к решению задач национальной безопасности и удержать доллар в статусе ключевой резервной валюты мира. В четверг финансовый комитет сената США проведет оценку предложенного Трампом на пост министра финансов инвестора Скотта Бессента. По сообщениям американских СМИ, перспектива занять одно ключевых мест в американском правительстве может вынудить Бессента отказаться от фонда биткоинов и инвестиций в китайские юани для избежания конфликта интересов в случае его утверждения. Позднее сенату также предстоит провести оценку кандидата на должность директора ФБР Кэша Пателя и директора национальной разведки Тулси Габбард. Обе персоны аналогично Хегсету рискуют столкнуться с трудностями при утверждении. Как заявлял Тьюн, в рядах сенаторов нет единства по их номинациям и для принятия решений потребуются проверки данных их биографий со стороны ФБР. В понедельник, 20 января, в США пройдет инаугурация самого Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
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финансы, мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, джо байден
Финансы, Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Джо Байден
07:30 16.01.2025 (обновлено: 08:15 16.01.2025)
 
Кандидат Трампа предсказал экономике США "золотой век"

Рейтер: кандидат Трампа на пост министра финансов Бессент предсказал "золотой век" США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост министра финансов Скотт Бессент предсказал экономике страны "золотой век" при поддержке администрации главы государства конгрессом, передает агентство Рейтер.
"Бессент заявил, что при поддержке конгресса администрация Трампа может открыть новую, более сбалансированную эру процветания для американцев, которую он назвал "возможностью для поколения открыть новый золотой век экономики", - пишет агентство.
По словам Бессента, экономике США необходимо снижение налогового бремени для американских производителей, работников сферы услуг и пенсионеров, чтобы ориентировать ее на рост. Бессент также отметил, что США необходимо обеспечить безопасность цепочек поставок, уязвимых для стратегических конкурентов, осторожно применять санкции в рамках подхода государства к решению задач национальной безопасности и удержать доллар в статусе ключевой резервной валюты мира.
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
В США ждут удвоения экспорта СПГ к концу президентского срока Трампа
Вчера, 22:49
В четверг финансовый комитет сената США проведет оценку предложенного Трампом на пост министра финансов инвестора Скотта Бессента. По сообщениям американских СМИ, перспектива занять одно ключевых мест в американском правительстве может вынудить Бессента отказаться от фонда биткоинов и инвестиций в китайские юани для избежания конфликта интересов в случае его утверждения.
Позднее сенату также предстоит провести оценку кандидата на должность директора ФБР Кэша Пателя и директора национальной разведки Тулси Габбард. Обе персоны аналогично Хегсету рискуют столкнуться с трудностями при утверждении. Как заявлял Тьюн, в рядах сенаторов нет единства по их номинациям и для принятия решений потребуются проверки данных их биографий со стороны ФБР.
В понедельник, 20 января, в США пройдет инаугурация самого Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаСШАМОСКВАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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