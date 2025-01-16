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В Китае обвинили США в подрыве честной конкуренции на мировом рынке авто

В Китае обвинили США в подрыве честной конкуренции на мировом рынке авто - 16.01.2025, ПРАЙМ

В Китае обвинили США в подрыве честной конкуренции на мировом рынке авто

Запрет США на использование программного обеспечения и аппаратуры из Китая в американских пассажирских автомобилях с выходом в интернет подрывает честную... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T12:19+0300

2025-01-16T12:19+0300

2025-01-16T12:20+0300

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китай

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ПЕКИН, 16 янв - ПРАЙМ. Запрет США на использование программного обеспечения и аппаратуры из Китая в американских пассажирских автомобилях с выходом в интернет подрывает честную конкуренцию на мировом автомобильном рынке, заявили в четверг в Китайской ассоциации автопроизводителей. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление министерства торговли США сообщила, что США запретят использование программного обеспечения и аппаратуры из Китая и РФ в американских пассажирских автомобилях с выходом в интернет. "Китайская ассоциация автопроизводителей решительно выступает против ошибочных действий администрации (президента США Джо - ред.) Байдена", - говорится в заявлении. Подчеркивается, что "администрация Байдена в одностороннем порядке приняла административные ограничительные меры, чтобы насильно прекратить торгово-экономические обмены и промышленное сотрудничество с конкретными странами, это не только подрывает честную конкуренцию на мировом автомобильном рынке, но также окажет глубокое и неблагоприятное воздействие на глобальные производственные цепочки". Отмечается, что "в конечном итоге пострадают интересы деловых кругов и потребителей США". "Мы призываем администрацию Байдена объективно рассматривать торгово-экономические вопросы, избегать их политизации, а также отменить соответствующие пункты о запрете в отношении Китая", - говорится в заявлении. В минторге США объяснили, что запрет будет принят по соображениям нацбезопасности. Пока ограничение коснется лишь пассажирских автомобилей, однако в будущем ведомство планирует выпустить отдельные распоряжения по автобусам и грузовикам. Минторг США также планирует запретить производителям "с достаточной связью" с Китаем и РФ продавать в США автомобили с выходом в интернет вне зависимости от того, где автомобили будут сделаны.

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сша, китай, авто