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В РСА оценили последствия расширения тарифного коридора ОСАГО

В РСА оценили последствия расширения тарифного коридора ОСАГО - 16.01.2025, ПРАЙМ

В РСА оценили последствия расширения тарифного коридора ОСАГО

Расширение тарифного коридора ОСАГО, вводимое с конца месяца для ряда видов транспорта, позволит страховщикам снижать тарифы для безубыточных автовладельцев и... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T17:50+0300

2025-01-16T17:50+0300

2025-01-16T17:50+0300

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Расширение тарифного коридора ОСАГО, вводимое с конца месяца для ряда видов транспорта, позволит страховщикам снижать тарифы для безубыточных автовладельцев и повышать их для рисковых клиентов, заявили журналистам в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Ранее в четверг Центробанк заявил о том, что с 27 января границы тарифного коридора ОСАГО расширяются в обе стороны на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев, автобусов) и на 20% для мотоциклов и лёгких грузовиков (с разрешенной максимальной массой 16 тонн и ниже). При этом базовые ставки ОСАГО для обычных автомобилистов пока остаются на прежнем уровне. "Банк России традиционно расширил тарифный коридор в обе стороны. Это позволит страховщикам делать еще более точные "настройки" при расчете страховой премии конкретному клиенту, то есть при необходимости более дорого оценивать рисковых клиентов, однако в то же время снижать тарифы для безубыточных автовладельцев", - даётся оценка этому в пресс-релизе РСА. ЦБ РФ периодически проводит анализ больших массивов статистических данных по ОСАГО и корректирует как базовые ставки, так и конкретные коэффициенты. Это делается в целях более точной корреляции между страховым риском и тем, сколько такой риск "стоит". При этом изменение базовых ставок произошло не только в сторону увеличения, отметили также в РСА.

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рса, россия, авто, осаго