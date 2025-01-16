https://1prime.ru/20250116/kurs-854259406.html
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 января
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 января - 16.01.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 января
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,54 копейки, до 13,9143 рубля, курс доллара - на 43,16 копейки, до 102,3762 рубля,... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T17:56+0300
2025-01-16T17:56+0300
2025-01-16T18:00+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,54 копейки, до 13,9143 рубля, курс доллара - на 43,16 копейки, до 102,3762 рубля, курс евро - на 28,99 копейки, до 105,8072 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, курсы валют
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 января
ЦБ: курс юаня на 17 января - 13,91 руб, доллара - 102,38 руб, евро - 105,81 руб
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,54 копейки, до 13,9143 рубля, курс доллара - на 43,16 копейки, до 102,3762 рубля, курс евро - на 28,99 копейки, до 105,8072 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
FT назвала самую укрепившуюся валюту в 2024 году