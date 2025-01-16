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У Европы проблемы. Россия завладела важным месторождением на Украине
У Европы проблемы. Россия завладела важным месторождением на Украине - 16.01.2025, ПРАЙМ
У Европы проблемы. Россия завладела важным месторождением на Украине
Россия взяла под контроль два из четырех месторождений лития на Украине в Шевченко под Донецком, что может затормозить переход Европы на зеленую энергетику,... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T10:42+0300
2025-01-16T10:42+0300
2025-01-16T10:42+0300
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Россия взяла под контроль два из четырех месторождений лития на Украине в Шевченко под Донецком, что может затормозить переход Европы на зеленую энергетику, пишет американское издание OilPrice.Литий важен для аккумуляторов в различных устройствах, его называют "белым золотом" за его важность для батарей. Украинские месторождения лития — одни из крупнейших в Европе. Литий помогает снизить зависимость от ископаемого топлива.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, захват Россией месторождений может лишить Киев ключевого экономического ресурса. При этом само месторождение не было главной целью России, поскольку она сама имеет значительные запасы лития. В статье при этом утверждается, что Украина важна для России из-за своих недр.Европейский союз стремится обеспечить местные поставки лития, и Украина представляется перспективным партнером благодаря запасам и географической близости.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, россия, литий
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, литий
У Европы проблемы. Россия завладела важным месторождением на Украине
OilPrice: Россия взяла под контроль два из четырех месторождений лития в ДНР
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ.
Россия взяла под контроль два из четырех месторождений лития на Украине в Шевченко под Донецком, что может затормозить переход Европы на зеленую энергетику, пишет американское издание OilPrice
.
Литий важен для аккумуляторов в различных устройствах, его называют "белым золотом" за его важность для батарей. Украинские месторождения лития — одни из крупнейших в Европе. Литий помогает снизить зависимость от ископаемого топлива.
Как отмечается, захват Россией месторождений может лишить Киев ключевого экономического ресурса. При этом само месторождение не было главной целью России, поскольку она сама имеет значительные запасы лития. В статье при этом утверждается, что Украина важна для России из-за своих недр.
Киев потерял контроль над месторождением лития в ДНР, заявил Рогов
Европейский союз стремится обеспечить местные поставки лития, и Украина представляется перспективным партнером благодаря запасам и географической близости.