https://1prime.ru/20250116/litiy-854240273.html

У Европы проблемы. Россия завладела важным месторождением на Украине

У Европы проблемы. Россия завладела важным месторождением на Украине - 16.01.2025, ПРАЙМ

У Европы проблемы. Россия завладела важным месторождением на Украине

Россия взяла под контроль два из четырех месторождений лития на Украине в Шевченко под Донецком, что может затормозить переход Европы на зеленую энергетику,... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T10:42+0300

2025-01-16T10:42+0300

2025-01-16T10:42+0300

спецоперация на украине

украина

россия

литий

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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Россия взяла под контроль два из четырех месторождений лития на Украине в Шевченко под Донецком, что может затормозить переход Европы на зеленую энергетику, пишет американское издание OilPrice.Литий важен для аккумуляторов в различных устройствах, его называют "белым золотом" за его важность для батарей. Украинские месторождения лития — одни из крупнейших в Европе. Литий помогает снизить зависимость от ископаемого топлива.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, захват Россией месторождений может лишить Киев ключевого экономического ресурса. При этом само месторождение не было главной целью России, поскольку она сама имеет значительные запасы лития. В статье при этом утверждается, что Украина важна для России из-за своих недр.Европейский союз стремится обеспечить местные поставки лития, и Украина представляется перспективным партнером благодаря запасам и географической близости.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, россия, литий