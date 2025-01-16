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У Европы проблемы. Россия завладела важным месторождением на Украине - 16.01.2025, ПРАЙМ
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У Европы проблемы. Россия завладела важным месторождением на Украине
У Европы проблемы. Россия завладела важным месторождением на Украине - 16.01.2025, ПРАЙМ
У Европы проблемы. Россия завладела важным месторождением на Украине
Россия взяла под контроль два из четырех месторождений лития на Украине в Шевченко под Донецком, что может затормозить переход Европы на зеленую энергетику,... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T10:42+0300
2025-01-16T10:42+0300
спецоперация на украине
украина
россия
литий
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Россия взяла под контроль два из четырех месторождений лития на Украине в Шевченко под Донецком, что может затормозить переход Европы на зеленую энергетику, пишет американское издание OilPrice.Литий важен для аккумуляторов в различных устройствах, его называют "белым золотом" за его важность для батарей. Украинские месторождения лития — одни из крупнейших в Европе. Литий помогает снизить зависимость от ископаемого топлива.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, захват Россией месторождений может лишить Киев ключевого экономического ресурса. При этом само месторождение не было главной целью России, поскольку она сама имеет значительные запасы лития. В статье при этом утверждается, что Украина важна для России из-за своих недр.Европейский союз стремится обеспечить местные поставки лития, и Украина представляется перспективным партнером благодаря запасам и географической близости.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, россия, литий
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, литий
10:42 16.01.2025
 
У Европы проблемы. Россия завладела важным месторождением на Украине

OilPrice: Россия взяла под контроль два из четырех месторождений лития в ДНР

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Россия взяла под контроль два из четырех месторождений лития на Украине в Шевченко под Донецком, что может затормозить переход Европы на зеленую энергетику, пишет американское издание OilPrice.
Литий важен для аккумуляторов в различных устройствах, его называют "белым золотом" за его важность для батарей. Украинские месторождения лития — одни из крупнейших в Европе. Литий помогает снизить зависимость от ископаемого топлива.
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Как отмечается, захват Россией месторождений может лишить Киев ключевого экономического ресурса. При этом само месторождение не было главной целью России, поскольку она сама имеет значительные запасы лития. В статье при этом утверждается, что Украина важна для России из-за своих недр.
Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
Киев потерял контроль над месторождением лития в ДНР, заявил Рогов
5 января, 21:27
Европейский союз стремится обеспечить местные поставки лития, и Украина представляется перспективным партнером благодаря запасам и географической близости.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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