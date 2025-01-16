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"Прямая конфронтация". В США сделали предупреждение о ситуации с Украиной
"Прямая конфронтация". В США сделали предупреждение о ситуации с Украиной - 16.01.2025, ПРАЙМ
"Прямая конфронтация". В США сделали предупреждение о ситуации с Украиной
Если Запад при отказе России от мирных переговоров отправит Украине новую военную помощь, то это может привести к прямому конфликту с Москвой, заявил бывший... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T09:50+0300
2025-01-16T09:50+0300
2025-01-16T09:50+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Если Запад при отказе России от мирных переговоров отправит Украине новую военную помощь, то это может привести к прямому конфликту с Москвой, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Отправка дополнительной военной помощи Украине, если Россия не сядет за мирные переговоры, влечет риск начала прямой конфронтацию с Россией", — написал эксперт в соцсети X.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, на Западе до сих пор не хотят понять, что Россия "на грани" того, чтобы случился такой исход событий.
https://1prime.ru/20250116/vsu-854238602.html
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украина, дуглас макгрегор, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Дуглас Макгрегор, США
"Прямая конфронтация". В США сделали предупреждение о ситуации с Украиной
Макгрегор предупредил, что шантаж России ради переговоров повлечет войну