https://1prime.ru/20250116/makgregor-854238849.html

"Прямая конфронтация". В США сделали предупреждение о ситуации с Украиной

"Прямая конфронтация". В США сделали предупреждение о ситуации с Украиной - 16.01.2025, ПРАЙМ

"Прямая конфронтация". В США сделали предупреждение о ситуации с Украиной

Если Запад при отказе России от мирных переговоров отправит Украине новую военную помощь, то это может привести к прямому конфликту с Москвой, заявил бывший... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T09:50+0300

2025-01-16T09:50+0300

2025-01-16T09:50+0300

спецоперация на украине

украина

дуглас макгрегор

сша

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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Если Запад при отказе России от мирных переговоров отправит Украине новую военную помощь, то это может привести к прямому конфликту с Москвой, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Отправка дополнительной военной помощи Украине, если Россия не сядет за мирные переговоры, влечет риск начала прямой конфронтацию с Россией", — написал эксперт в соцсети X.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его словам, на Западе до сих пор не хотят понять, что Россия "на грани" того, чтобы случился такой исход событий.

https://1prime.ru/20250116/vsu-854238602.html

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украина, дуглас макгрегор, сша