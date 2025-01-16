https://1prime.ru/20250116/minfin-854242600.html

Минфин зафиксировал сокращение объема Фонда национального благосостояния

Минфин зафиксировал сокращение объема Фонда национального благосостояния - 16.01.2025, ПРАЙМ

Минфин зафиксировал сокращение объема Фонда национального благосостояния

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за декабрь снизился на 1,217 триллиона рублей, до 11,88 триллиона рублей, а в долларах - на 4,718 миллиарда... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T11:55+0300

2025-01-16T11:55+0300

2025-01-16T11:55+0300

экономика

россия

минфин

фнб

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/65/841006545_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_64dc30721a9174660af1a1a3fe7f85b1.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за декабрь снизился на 1,217 триллиона рублей, до 11,88 триллиона рублей, а в долларах - на 4,718 миллиарда долларов, до 116,84 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 января 2025 года объем ФНБ составил 11 879 972,7 миллиона рублей, или 6,2% ВВП, прогнозируемого на 2024 год.., что эквивалентно 116 837,2 миллиона долларов США", - говорится в сообщении. По состоянию на 1 января объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,81 триллиона рублей, или 37,47 миллиарда долларов (2% ВВП, прогнозируемого на 2024 год). В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 164,044 миллиарда китайских юаней, 187,75 тонн золота в обезличенной форме и 1,63 миллиарда рублей. На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБе размещено 892,9 миллиарда рублей, в долговые обязательства иностранных государств - 3 миллиарда долларов, еще часть средств - в бумаги российских компаний и на субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2024 году составил 473,68 миллиарда рублей, что эквивалентно 5,25 миллиарда долларов. "Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря по 31 декабря 2024 года составила 3,4 миллиона долларов США, что эквивалентно 345,1 миллиона рублей", - отмечают в Минфине.

https://1prime.ru/20241226/fnb-853884766.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин, фнб