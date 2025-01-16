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Россия рассчитывает на скорый запуск единых механизмов для экспортеров ЕАЭС
Россия рассчитывает на скорый запуск единых механизмов для экспортеров ЕАЭС - 16.01.2025, ПРАЙМ
Россия рассчитывает на скорый запуск единых механизмов для экспортеров ЕАЭС
Россия рассчитывает, что единые механизмы для экспортеров государств ЕАЭС, касающиеся гармонизированной системы определения происхождения вывозимых из Союза... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T15:26+0300
2025-01-16T15:26+0300
2025-01-16T15:26+0300
экономика
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что единые механизмы для экспортеров государств ЕАЭС, касающиеся гармонизированной системы определения происхождения вывозимых из Союза товаров, начнут действовать уже в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства Мишустин обсудил с членами кабмина ратификацию соглашения о гармонизированной системе определения происхождения вывозимых из ЕАЭС товаров. Оно было подписано по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Бишкеке в конце 2023 года. Вступление соглашения в силу поможет упростить производителям стран ЕАЭС доступ на внешние рынки, подчеркнул Мишустин. За счет смягчения обязательных требований для экспортеров и расширения практики использования цифровых платформ прохождение административных процедур станет быстрее. "Рассчитываем, что единые механизмы для экспортеров государств Союза начнут действовать уже в ближайшее время", – сказал Мишустин.
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россия, еаэс, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, ЕАЭС, Михаил Мишустин
Россия рассчитывает на скорый запуск единых механизмов для экспортеров ЕАЭС
Мишустин: рассчитываем, что единые механизмы для экспортеров ЕАЭС будут запущены
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Россия рассчитывает, что единые механизмы для экспортеров государств ЕАЭС, касающиеся гармонизированной системы определения происхождения вывозимых из Союза товаров, начнут действовать уже в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства Мишустин обсудил с членами кабмина ратификацию соглашения о гармонизированной системе определения происхождения вывозимых из ЕАЭС товаров. Оно было подписано по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Бишкеке в конце 2023 года.
Вступление соглашения в силу поможет упростить производителям стран ЕАЭС доступ на внешние рынки, подчеркнул Мишустин. За счет смягчения обязательных требований для экспортеров и расширения практики использования цифровых платформ прохождение административных процедур станет быстрее.
"Рассчитываем, что единые механизмы для экспортеров государств Союза начнут действовать уже в ближайшее время", – сказал Мишустин.
ЕАЭС активизирует работу в рамках создания общих энергетических рынков