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Цены на нефть поднимаются второй день подряд

Цены на нефть поднимаются второй день подряд - 16.01.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть поднимаются второй день подряд

Мировые цены на нефть в четверг утром растут, продолжая восходящую тенденцию предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T08:23+0300

2025-01-16T08:23+0300

2025-01-16T08:23+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут, продолжая восходящую тенденцию предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.00 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,24%, до 82,23 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 78,92 доллара. По итогам торгов среды нефть марки Brent поднялась в цене на 2,64%, нефть марки WTI подорожала на 3,06%. Инвесторы оценивают вышедшие в среду данные по запасам нефти в США. Так, согласно информации управления энергетической информации минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 10 января сократились на 2 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 412,7 миллиона баррелей, что оказалось больше ожиданий аналитиков. Рынки сырьевых товаров, в том числе нефти, чувствительны к возникающим геополитическим рискам. Накануне правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало авианосец США USS Harry Truman в шестой раз с момента его прибытия в Красное море. Ряд судоходных компаний ранее уже приостановили перевозки через Красное море после того, как движение, которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о поддержке Палестины и о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли. При этом хуситы заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран.

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нефть