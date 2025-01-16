https://1prime.ru/20250116/neft-854248632.html

Стоимость нефти снижается после роста днем ранее

Стоимость нефти снижается после роста днем ранее - 16.01.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти снижается после роста днем ранее

Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после роста днем ранее, трейдеры продолжают оценивать статистику по запасам из США и перспективы монетарной... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T14:28+0300

2025-01-16T14:28+0300

2025-01-16T14:28+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после роста днем ранее, трейдеры продолжают оценивать статистику по запасам из США и перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.18 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,57%, до 81,56 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,51%, до 78,31 доллара. В среду нефть дорожала примерно на 3%, а цена Brent впервые с середины августа прошлого года превысила 82 доллара. Трейдеры также обратили внимание на геополитические новости. В среду премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и движение ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение, по его словам, начнет действовать 19 января. Внимание участников торгов также обращено к ставке ФРС. Как стало известно в среду, годовая инфляция в США в декабре ожидаемо ускорилась до 2,9% с 2,7% в ноябре, а базовая составила 3,2% при прогнозе в 3,3%. "Ослабление базовой инфляции, которая оказалась ниже ожиданий рынка, подпитало оптимизм по поводу потенциально менее агрессивного подхода ФРС. Менее ограничительная денежно-кредитная политика может служить катализатором краткосрочного и среднесрочного спроса на нефть", - рассказал газете Wall Street Journal стратег по исследованиям Pepperstone Квасар Элисундия (Quasar Elizundia). Инвесторы продолжают оценивать статистику по запасам из США, опубликованную в среду. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 января снизились больше ожиданий - на 2 миллиона баррелей вместо прогноза уменьшения на 1,6 миллиона. В то же время запасы бензина и дистиллятов выросли сильнее прогнозов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть