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Стоимость нефти снижается после роста днем ранее - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Стоимость нефти снижается после роста днем ранее
Стоимость нефти снижается после роста днем ранее - 16.01.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти снижается после роста днем ранее
Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после роста днем ранее, трейдеры продолжают оценивать статистику по запасам из США и перспективы монетарной... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T14:28+0300
2025-01-16T14:28+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после роста днем ранее, трейдеры продолжают оценивать статистику по запасам из США и перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.18 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,57%, до 81,56 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,51%, до 78,31 доллара. В среду нефть дорожала примерно на 3%, а цена Brent впервые с середины августа прошлого года превысила 82 доллара. Трейдеры также обратили внимание на геополитические новости. В среду премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и движение ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение, по его словам, начнет действовать 19 января. Внимание участников торгов также обращено к ставке ФРС. Как стало известно в среду, годовая инфляция в США в декабре ожидаемо ускорилась до 2,9% с 2,7% в ноябре, а базовая составила 3,2% при прогнозе в 3,3%. "Ослабление базовой инфляции, которая оказалась ниже ожиданий рынка, подпитало оптимизм по поводу потенциально менее агрессивного подхода ФРС. Менее ограничительная денежно-кредитная политика может служить катализатором краткосрочного и среднесрочного спроса на нефть", - рассказал газете Wall Street Journal стратег по исследованиям Pepperstone Квасар Элисундия (Quasar Elizundia). Инвесторы продолжают оценивать статистику по запасам из США, опубликованную в среду. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 января снизились больше ожиданий - на 2 миллиона баррелей вместо прогноза уменьшения на 1,6 миллиона. В то же время запасы бензина и дистиллятов выросли сильнее прогнозов.
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нефть
Энергетика, Нефть
14:28 16.01.2025
 
Стоимость нефти снижается после роста днем ранее

Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после роста днем ранее

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после роста днем ранее, трейдеры продолжают оценивать статистику по запасам из США и перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.18 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,57%, до 81,56 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,51%, до 78,31 доллара. В среду нефть дорожала примерно на 3%, а цена Brent впервые с середины августа прошлого года превысила 82 доллара.
Трейдеры также обратили внимание на геополитические новости. В среду премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и движение ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня на первом этапе с освобождением 33 израильских заложников, в том числе военных и гражданских женщин. Соглашение, по его словам, начнет действовать 19 января.
Добыча нефти
Цены на нефть поднимаются второй день подряд
08:23
Внимание участников торгов также обращено к ставке ФРС. Как стало известно в среду, годовая инфляция в США в декабре ожидаемо ускорилась до 2,9% с 2,7% в ноябре, а базовая составила 3,2% при прогнозе в 3,3%.
"Ослабление базовой инфляции, которая оказалась ниже ожиданий рынка, подпитало оптимизм по поводу потенциально менее агрессивного подхода ФРС. Менее ограничительная денежно-кредитная политика может служить катализатором краткосрочного и среднесрочного спроса на нефть", - рассказал газете Wall Street Journal стратег по исследованиям Pepperstone Квасар Элисундия (Quasar Elizundia).
Инвесторы продолжают оценивать статистику по запасам из США, опубликованную в среду. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 10 января снизились больше ожиданий - на 2 миллиона баррелей вместо прогноза уменьшения на 1,6 миллиона. В то же время запасы бензина и дистиллятов выросли сильнее прогнозов.
 
ЭнергетикаНефть
 
 
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