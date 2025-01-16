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Эксперт рассказал, почему Трамп может смягчить санкции против нефти из РФ - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, почему Трамп может смягчить санкции против нефти из РФ
Эксперт рассказал, почему Трамп может смягчить санкции против нефти из РФ - 16.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, почему Трамп может смягчить санкции против нефти из РФ
Избранному президенту США Дональду Трампу для снятия каких-либо санкций против российской нефти нужно согласие Конгресса, получить его может быть... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T18:22+0300
2025-01-16T18:22+0300
сша
дональд трамп
нефть
цены на бензин
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Избранному президенту США Дональду Трампу для снятия каких-либо санкций против российской нефти нужно согласие Конгресса, получить его может быть затруднительно, вероятно, он может пойти на это только в том случае, если цены на бензин на американском рынке значительно вырастут, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. США в последние дни президентства Джо Байдена ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. "Самому Трампу нужно будет снимать санкции только в одном случае, если введенные, например, против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", санкции подействуют так, что Россия реально сократит экспорт, причем намного, и цены уйдут вверх. И, соответственно, топливо внутри США сильно подорожает. В этом случае, исключительно для того, чтобы сбить цены на топливном рынке внутри США, Трамп может пойти на снятие каких-то ограничений", - сказал Юшков. При этом, по словам эксперта, санкции могут быть приостановлены в таком случае необязательно для России, а, например, в отношении Ирана или Венесуэлы. Но в этих странах лаг между действиями и реальным эффектом в виде роста поставок будет выше, пояснил Юшков. Эксперт напомнил, что с 2017 года президенту США нужно согласовывать снятие санкций с Конгрессом. А даже при условии, что в нем будет большинство республиканцев, не все из них могут на это согласиться.
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сша, дональд трамп, нефть, цены на бензин
США, Дональд Трамп, Нефть, цены на бензин
18:22 16.01.2025
 
Эксперт рассказал, почему Трамп может смягчить санкции против нефти из РФ

Юшков: Трамп смягчит санкции на нефть РФ лишь при росте цен на бензин в США

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Избранному президенту США Дональду Трампу для снятия каких-либо санкций против российской нефти нужно согласие Конгресса, получить его может быть затруднительно, вероятно, он может пойти на это только в том случае, если цены на бензин на американском рынке значительно вырастут, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
США в последние дни президентства Джо Байдена ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
"Самому Трампу нужно будет снимать санкции только в одном случае, если введенные, например, против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", санкции подействуют так, что Россия реально сократит экспорт, причем намного, и цены уйдут вверх. И, соответственно, топливо внутри США сильно подорожает. В этом случае, исключительно для того, чтобы сбить цены на топливном рынке внутри США, Трамп может пойти на снятие каких-то ограничений", - сказал Юшков.
При этом, по словам эксперта, санкции могут быть приостановлены в таком случае необязательно для России, а, например, в отношении Ирана или Венесуэлы. Но в этих странах лаг между действиями и реальным эффектом в виде роста поставок будет выше, пояснил Юшков.
Эксперт напомнил, что с 2017 года президенту США нужно согласовывать снятие санкций с Конгрессом. А даже при условии, что в нем будет большинство республиканцев, не все из них могут на это согласиться.
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Запасы нефти в США за неделю снизились больше прогноза
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СШАДональд ТрампНефтьцены на бензин
 
 
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