https://1prime.ru/20250116/neft-854260294.html

Эксперт рассказал, почему Трамп может смягчить санкции против нефти из РФ

Эксперт рассказал, почему Трамп может смягчить санкции против нефти из РФ - 16.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему Трамп может смягчить санкции против нефти из РФ

Избранному президенту США Дональду Трампу для снятия каких-либо санкций против российской нефти нужно согласие Конгресса, получить его может быть... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T18:22+0300

2025-01-16T18:22+0300

2025-01-16T18:22+0300

сша

дональд трамп

нефть

цены на бензин

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Избранному президенту США Дональду Трампу для снятия каких-либо санкций против российской нефти нужно согласие Конгресса, получить его может быть затруднительно, вероятно, он может пойти на это только в том случае, если цены на бензин на американском рынке значительно вырастут, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. США в последние дни президентства Джо Байдена ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. "Самому Трампу нужно будет снимать санкции только в одном случае, если введенные, например, против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", санкции подействуют так, что Россия реально сократит экспорт, причем намного, и цены уйдут вверх. И, соответственно, топливо внутри США сильно подорожает. В этом случае, исключительно для того, чтобы сбить цены на топливном рынке внутри США, Трамп может пойти на снятие каких-то ограничений", - сказал Юшков. При этом, по словам эксперта, санкции могут быть приостановлены в таком случае необязательно для России, а, например, в отношении Ирана или Венесуэлы. Но в этих странах лаг между действиями и реальным эффектом в виде роста поставок будет выше, пояснил Юшков. Эксперт напомнил, что с 2017 года президенту США нужно согласовывать снятие санкций с Конгрессом. А даже при условии, что в нем будет большинство республиканцев, не все из них могут на это согласиться.

https://1prime.ru/20250115/neft-854226834.html

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сша, дональд трамп, нефть, цены на бензин