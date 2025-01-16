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Обыски проходят в IT-компании SpectrumData в центре Екатеринбурга

Обыски проходят в IT-компании SpectrumData в центре Екатеринбурга - 16.01.2025, ПРАЙМ

Обыски проходят в IT-компании SpectrumData в центре Екатеринбурга

Оперативные мероприятия проходят в IT-компании SpectrumData в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T13:02+0300

2025-01-16T13:02+0300

2025-01-16T13:02+0300

экономика

екатеринбург

бизнес

обыски

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв – ПРАЙМ. Оперативные мероприятия проходят в IT-компании SpectrumData в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Подтверждаю информацию о проводимых силовиками оперативных мероприятиях. Комментарии пока преждевременны, сыщикам необходимо во всем детально разобраться", – сказал Горелых. По данным местных СМИ, утром в четверг в офисе IT-компании SpectrumData на улице Добролюбова в столице Урала начались обыски, якобы причиной обысков могло стать несанкционированное разглашение персональных данных. SpectrumData – федеральная IT-компания, которая предоставляет решения по управлению рисками на основе больших данных, ее клиенты – ведущие страховые компании, банки, лизинговые компании, компании автомобильной отрасли и другие. Организация имеет офисы в Москве и Екатеринбурге.

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екатеринбург, бизнес, обыски