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Названы наиболее разорительные опции в автомобиле - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Названы наиболее разорительные опции в автомобиле
Названы наиболее разорительные опции в автомобиле - 16.01.2025, ПРАЙМ
Названы наиболее разорительные опции в автомобиле
Некоторые функции в автомобиле могут стать причиной серьезных затрат сразу после покупки, пишет Naavtotrasse.ru. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T12:40+0300
2025-01-16T12:40+0300
авто
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Некоторые функции в автомобиле могут стать причиной серьезных затрат сразу после покупки, пишет Naavtotrasse.ru.Например, люк на крыше может вызвать проблемы, особенно если он установлен не производителем. Даже заводской люк может начать протекать или возникнут проблемы с предназначенным для закрывания механизмом.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, могут стать проблемой повышенного размера лобовые стекла, заходящие на крышу. Даже маленькая трещина может потребовать полной замены, а это важно, если предстоит пройти техосмотр.Премиальные модели с богатым набором функций могут доставить много проблем из-за избыточной электроники, что приводит к частым визитам в автосервис. У старых роботизированных коробок передач типа DSG могут часто встречаться неисправности, особенно при пробеге свыше 100 тысяч километров, поскольку они известны своей капризностью и дорогим ремонтом.Фаркоп, который установлен не по заводским стандартам, может стать проблемой при регистрации машины. Если предыдущий собственник часто использовал автомобиль для буксировки тяжелых грузов, это может негативно отразиться на долговечности кузова. В этом случае могут возникать микротрещины первоначально незаметные, но впоследствии они будут расти в размерах. Буксировка увеличивает нагрузку на мотор и трансмиссию, что может повлечь более быстрый износу основных узлов.
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авто
Авто
12:40 16.01.2025
 
Названы наиболее разорительные опции в автомобиле

Naavtotrasse.ru: некоторые функции в автомобиле могут стать причиной больших затрат

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота автосалонов в Краснодаре
Работа автосалонов в Краснодаре - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Некоторые функции в автомобиле могут стать причиной серьезных затрат сразу после покупки, пишет Naavtotrasse.ru.
Например, люк на крыше может вызвать проблемы, особенно если он установлен не производителем. Даже заводской люк может начать протекать или возникнут проблемы с предназначенным для закрывания механизмом.
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Кроме того, могут стать проблемой повышенного размера лобовые стекла, заходящие на крышу. Даже маленькая трещина может потребовать полной замены, а это важно, если предстоит пройти техосмотр.
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
Россиян предупредили о риске доплат больших сумм за давно купленные авто
12:15
Премиальные модели с богатым набором функций могут доставить много проблем из-за избыточной электроники, что приводит к частым визитам в автосервис. У старых роботизированных коробок передач типа DSG могут часто встречаться неисправности, особенно при пробеге свыше 100 тысяч километров, поскольку они известны своей капризностью и дорогим ремонтом.
Фаркоп, который установлен не по заводским стандартам, может стать проблемой при регистрации машины. Если предыдущий собственник часто использовал автомобиль для буксировки тяжелых грузов, это может негативно отразиться на долговечности кузова. В этом случае могут возникать микротрещины первоначально незаметные, но впоследствии они будут расти в размерах. Буксировка увеличивает нагрузку на мотор и трансмиссию, что может повлечь более быстрый износу основных узлов.
 
Авто
 
 
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