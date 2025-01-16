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Пассажиропоток аэропорта Владивостока в 2024 году вырос на 17%

Пассажиропоток аэропорта Владивостока в 2024 году вырос на 17% - 16.01.2025, ПРАЙМ

Пассажиропоток аэропорта Владивостока в 2024 году вырос на 17%

Пассажиропоток международного аэропорта Владивостока в 2024 году вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом, составив 2,97 миллиона человек, сообщает... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T05:24+0300

2025-01-16T05:24+0300

2025-01-16T05:24+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 16 янв – ПРАЙМ. Пассажиропоток международного аэропорта Владивостока в 2024 году вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом, составив 2,97 миллиона человек, сообщает авиагавань. "В 2024 году Международный аэропорт Владивосток увеличил пассажиропоток на 17%, обслужив 2 971 тыс. пассажиров. Полеты совершались по 23 внутренним и 14 международным направлениям", - говорится в сообщении. По данным авиагавани, на внутренних воздушных линиях было перевезено 2 миллиона 523 тысячи пассажиров, что на 7% выше показателя 2023 года. Наибольший вклад в развитие пассажиропотока по стране обеспечили рейсы в Москву, Южно-Сахалинск и Красноярск. На международных авиалиниях было перевезено 448 тысяч человек, что более чем в два раза превышает показатель 2023 года. Более половины пассажиропотока международных линий обеспечили рейсы в Китай. "Китайское направление стало самым востребованным по итогам 2024 года – пассажиропоток составил 250 тыс. пассажиров. Новыми направлениями 2024 года стали Яньцзи (China Southern Airlines), Шанхай (S7 Airlines, "Россия"), Хайлар (Tianjin Airlines), Чанчунь ("Россия"), Сиань (Hainan Airlines), Санья ("Аэрофлот"). На самом популярном направлении – город Пекин, рейсы выполняли сразу три российских и два китайских авиакомпании с суммарной частотой до трех раз в день …На конец года общее количество рейсов в города Китая из Владивостока составило 40 в неделю", - отмечается в сообщении.

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бизнес, владивосток, китай, москва, hainan airlines, аэрофлот