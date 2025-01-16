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"Прискорбная ошибка". В США неожиданно высказались о Путине - 16.01.2025, ПРАЙМ
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"Прискорбная ошибка". В США неожиданно высказались о Путине
"Прискорбная ошибка". В США неожиданно высказались о Путине - 16.01.2025, ПРАЙМ
"Прискорбная ошибка". В США неожиданно высказались о Путине
Президент Соединенных Штатов Джо Байден допустил прискорбную ошибку, не достигнув договоренностей с президентом России Владимиром Путиным до начала боевых... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T10:01+0300
2025-01-16T10:01+0300
политика
россия
сша
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден допустил прискорбную ошибку, не достигнув договоренностей с президентом России Владимиром Путиным до начала боевых действий на Украине. Об этом говорится в публикации издания American Conservative."В качестве президента Байден хуже всего показал себя в Европе, где его самыми прискорбными ошибками были продвижение членства НАТО для Грузии и Украины, а также отказ от переговоров с Владимиром Путиным до боевых действий", — отметил автор материала.В своей прощальной речи перед окончанием своего президентского срока 20 января Байден не упомянул Россию, хотя рассказал о своих достижениях и приоритетах. Он упомянул укрепление НАТО, поддержку Киева, конкуренцию с Китаем и конфликт на Ближнем Востоке. Срок полномочий Байдена заканчивается в понедельник, после чего новым президентом США станет Дональд Трамп.
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россия, сша, джо байден, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Джо Байден, Владимир Путин
10:01 16.01.2025
 
"Прискорбная ошибка". В США неожиданно высказались о Путине

AC: Байден совершил прискорбную ошибку, не договорившись с Путиным до конфликта

© POOL | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден допустил прискорбную ошибку, не достигнув договоренностей с президентом России Владимиром Путиным до начала боевых действий на Украине. Об этом говорится в публикации издания American Conservative.
"В качестве президента Байден хуже всего показал себя в Европе, где его самыми прискорбными ошибками были продвижение членства НАТО для Грузии и Украины, а также отказ от переговоров с Владимиром Путиным до боевых действий", — отметил автор материала.
В своей прощальной речи перед окончанием своего президентского срока 20 января Байден не упомянул Россию, хотя рассказал о своих достижениях и приоритетах. Он упомянул укрепление НАТО, поддержку Киева, конкуренцию с Китаем и конфликт на Ближнем Востоке. Срок полномочий Байдена заканчивается в понедельник, после чего новым президентом США станет Дональд Трамп.
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ПолитикаРОССИЯСШАДжо БайденВладимир Путин
 
 
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