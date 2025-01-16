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Курс рубля к юаню на Мосбирже продолжает стабилизироваться - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Курс рубля к юаню на Мосбирже продолжает стабилизироваться
Курс рубля к юаню на Мосбирже продолжает стабилизироваться - 16.01.2025, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже продолжает стабилизироваться
Курс рубля против юаня на Московской бирже стабилизируется в четверг вторую торговую сессию подряд, юань продолжает "топтаться" под ключевым уровнем 14 рублей,... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T18:03+0300
2025-01-16T18:03+0300
китайский юань
россия
биржевые торги
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня на Московской бирже стабилизируется в четверг вторую торговую сессию подряд, юань продолжает "топтаться" под ключевым уровнем 14 рублей, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.49 мск повышался на 1 копейку, до 13,91 рубля. Рост не превысил 0,1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,85-13,94 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 73,4 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 103,71 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,456 против 7,333 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,7%. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Рубль в среду стабилизируется против юаня на Мосбирже вторую торговую сессию подряд. Курс приблизился к психологическому уровню 14 рублей за юань, однако пройти вверх пока не получается. "Равновесие на российском валютном рынке сохраняется, чему способствует взаимная компенсация действия санкционного и сезонного факторов", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка находится на уровне 0,12% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,01% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.42 мск снижалась на 0,3%, до 81,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 109,2 пункта. ПРОГНОЗЫ Спрос на иностранную валюту остается весьма низким при возросших объемах продажи валюты как юридическими лицами, так и денежными властями, отмечает Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара". "В среднесрочном периоде санкции США окажут умеренное негативное влияние на курс рубля, в какой-то мере затруднив, вероятно, репатриацию валютных доходов, но в ближайшее время стабильности российской валюты они не угрожают", - добавляет он. Пока же курс юаня продолжает совершать разнонаправленные движения в узком диапазоне недалеко от уровня 14 рублей, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Скорее всего, эта тенденция продлится до конца недели, полагает он.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
18:03 16.01.2025
 
Курс рубля к юаню на Мосбирже продолжает стабилизироваться

Курс юаня на Мосбирже вырос на одну копейку, до 13,91 рубля

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня на Московской бирже стабилизируется в четверг вторую торговую сессию подряд, юань продолжает "топтаться" под ключевым уровнем 14 рублей, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.49 мск повышался на 1 копейку, до 13,91 рубля. Рост не превысил 0,1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,85-13,94 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 73,4 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 103,71 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,456 против 7,333 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,7%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль в среду стабилизируется против юаня на Мосбирже вторую торговую сессию подряд. Курс приблизился к психологическому уровню 14 рублей за юань, однако пройти вверх пока не получается.
"Равновесие на российском валютном рынке сохраняется, чему способствует взаимная компенсация действия санкционного и сезонного факторов", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка находится на уровне 0,12% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,01% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.42 мск снижалась на 0,3%, до 81,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 109,2 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Спрос на иностранную валюту остается весьма низким при возросших объемах продажи валюты как юридическими лицами, так и денежными властями, отмечает Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара".
"В среднесрочном периоде санкции США окажут умеренное негативное влияние на курс рубля, в какой-то мере затруднив, вероятно, репатриацию валютных доходов, но в ближайшее время стабильности российской валюты они не угрожают", - добавляет он.
Пока же курс юаня продолжает совершать разнонаправленные движения в узком диапазоне недалеко от уровня 14 рублей, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Скорее всего, эта тенденция продлится до конца недели, полагает он.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 17 января
17:56
 
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