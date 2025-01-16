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Рубль слегка снизился против юаня на Мосбирже - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Рубль слегка снизился против юаня на Мосбирже
Рубль слегка снизился против юаня на Мосбирже - 16.01.2025, ПРАЙМ
Рубль слегка снизился против юаня на Мосбирже
Курс рубля против юаня слегка снизился на Московской бирже, оставаясь в фазе стабилизации в четверг - вторую торговую сессию подряд, юань пока остается под... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T21:54+0300
2025-01-16T21:54+0300
китайский юань
биржевые торги
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня слегка снизился на Московской бирже, оставаясь в фазе стабилизации в четверг - вторую торговую сессию подряд, юань пока остается под ключевым уровнем 14 рублей, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 1 копейку - до 13,91 рубля. Объем торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 75,6 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 103,61 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Рубль в четверг продолжил стабилизироваться против юаня на Мосбирже вторую торговую сессию подряд. Курс приблизился к психологическому уровню 14 рублей за юань, однако пройти вверх пока не получается. "С одной стороны, уровень цен на нефть в январе повысился, выросли и ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила. С другой стороны, последние санкции в отношении нефтяного экспорта могут привести к постепенному сокращению объемов притока валюты в страну, что может выступить серьезным среднесрочным фактором давления на рубль", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.46 мск падала на 1,1%, до 81,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 109 пунктов. ПРОГНОЗЫ Недавние данные по инфляции остаются высокими, но замедление динамики за последний отчетный интервал (10-13 января) даёт первую надежду на начало затухания инфляционного импульса, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". Принципиально значимых для валютного рынка событий пока нет, краткосрочная динамика нефтяных цен в текущих условиях мало значима для внутридневного движения курса на российском валютном рынке, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В пятницу же курс может продолжить двигаться в диапазоне в 13,85-14 рублей за юань", - оценивает он.
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биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань
21:54 16.01.2025
 
Рубль слегка снизился против юаня на Мосбирже

Рубль на Мосбирже слегка снизился против юаня, оставаясь в фазе стабилизации

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля против юаня слегка снизился на Московской бирже, оставаясь в фазе стабилизации в четверг - вторую торговую сессию подряд, юань пока остается под ключевым уровнем 14 рублей, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 1 копейку - до 13,91 рубля. Объем торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 75,6 миллиарда рублей.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 103,61 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль в четверг продолжил стабилизироваться против юаня на Мосбирже вторую торговую сессию подряд. Курс приблизился к психологическому уровню 14 рублей за юань, однако пройти вверх пока не получается.
"С одной стороны, уровень цен на нефть в январе повысился, выросли и ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила. С другой стороны, последние санкции в отношении нефтяного экспорта могут привести к постепенному сокращению объемов притока валюты в страну, что может выступить серьезным среднесрочным фактором давления на рубль", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 21.46 мск падала на 1,1%, до 81,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 109 пунктов.

ПРОГНОЗЫ

Недавние данные по инфляции остаются высокими, но замедление динамики за последний отчетный интервал (10-13 января) даёт первую надежду на начало затухания инфляционного импульса, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА".
Принципиально значимых для валютного рынка событий пока нет, краткосрочная динамика нефтяных цен в текущих условиях мало значима для внутридневного движения курса на российском валютном рынке, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В пятницу же курс может продолжить двигаться в диапазоне в 13,85-14 рублей за юань", - оценивает он.
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