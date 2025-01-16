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Стармер прибыл на Украину для подписания договора о партнерстве, пишет СМИ
Стармер прибыл на Украину для подписания договора о партнерстве, пишет СМИ - 16.01.2025, ПРАЙМ
Стармер прибыл на Украину для подписания договора о партнерстве, пишет СМИ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первый раз на этом посту прибыл на Украину с визитом, он намерен подписать с ней соглашение о "столетнем... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T09:23+0300
2025-01-16T09:23+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первый раз на этом посту прибыл на Украину с визитом, он намерен подписать с ней соглашение о "столетнем партнерстве", сообщает Guardian. Ранее глава британского МИД Дэвид Лэмми заявил в среду о "столетнем партнерстве" для поддержки Украины со стороны его страны. "Стармер впервые с тех пор, как переехал на Даунинг-стрит, отправился на Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским", - пишет газета. По сведениям издания, Британия и Украина подпишут соглашение о "столетнем партнерстве" для укрепления сотрудничества в области обороны. Стармер, как ожидается обсудит с украинским руководством, какие гарантии безопасности Лондон может предоставить Киеву, в частности, о возможности направления войск Великобритании в составе сил по поддержанию мира после урегулирования конфликта. Издание Telegraph ранее сообщало, что лидеры Британии и Франции в тайном режиме ведут обсуждение совместной отправки "миротворческих сил" на Украину после возможного завершения конфликта. Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Стармер прибыл на Украину для подписания договора о партнерстве, пишет СМИ
Guardian: Стармер прибыл на Украину, подпишет с ней соглашение о "столетнем партнерстве"
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первый раз на этом посту прибыл на Украину с визитом, он намерен подписать с ней соглашение о "столетнем партнерстве", сообщает Guardian.
Ранее глава британского МИД Дэвид Лэмми заявил в среду о "столетнем партнерстве" для поддержки Украины со стороны его страны.
"Стармер впервые с тех пор, как переехал на Даунинг-стрит, отправился на Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским", - пишет газета.
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По сведениям издания, Британия и Украина подпишут соглашение о "столетнем партнерстве" для укрепления сотрудничества в области обороны. Стармер, как ожидается обсудит с украинским руководством, какие гарантии безопасности Лондон может предоставить Киеву, в частности, о возможности направления войск Великобритании в составе сил по поддержанию мира после урегулирования конфликта.
Издание Telegraph ранее сообщало, что лидеры Британии и Франции в тайном режиме ведут обсуждение совместной отправки "миротворческих сил" на Украину после возможного завершения конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.