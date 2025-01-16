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Т-Банк завершил размещение допэмиссии акций

Т-Банк завершил размещение допэмиссии акций - 16.01.2025, ПРАЙМ

Т-Банк завершил размещение допэмиссии акций

Т-Банк завершил размещение дополнительного выпуска почти 264 миллионов акций в рамках присоединения Росбанка, следует из материалов Т-Банка. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T20:40+0300

2025-01-16T20:40+0300

2025-01-16T20:40+0300

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Т-Банк завершил размещение дополнительного выпуска почти 264 миллионов акций в рамках присоединения Росбанка, следует из материалов Т-Банка. "Количество фактически размещенных ценных бумаг: 263 778 468 штук. … Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 87,9262%", - указывается в сообщении банка о завершении размещения ценных бумаг. Датой фактического начала их размещения и датой фактического окончания их размещения указано 1 января 2025 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги, согласно материалам, составила 10 рублей. "Акции Росбанка были сконвертированы в акции АО "Тбанк". Для этого АО "Тбанк" выпустил 264 миллиона акций. Бумаги были размещены в пользу "Т-Технологий", то есть это внутригрупповая процедура", - поясняет "Т-Технологии" (ранее МКПАО "ТКС Холдинг", материнская компания Т-Банка) в своем Telegram-канале. Компания напомнила, что на количество акций Т-Банка на бирже эта операция никак не повлияла. Росбанк, как сообщили 1 января в МКПАО "Т-Технологии", завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала. "ТКС Холдинг" в марте 2024 года объявил о приобретении Росбанка. А в середине августа компания сообщала, что получила контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направила в ЦБ РФ оферту на выкуп оставшихся акций. Второго ноября обе кредитные организации сообщили, что их акционеры одобрили договор о присоединении Росбанка к Т-Банку.

https://1prime.ru/20250116/aktsii-854256824.html

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россия, т-банк, росбанк, допэмиссия