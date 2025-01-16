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В АТОР отметили активный рост турпотока из России во Вьетнам - 16.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250116/turpotok-854251279.html
В АТОР отметили активный рост турпотока из России во Вьетнам
В АТОР отметили активный рост турпотока из России во Вьетнам - 16.01.2025, ПРАЙМ
В АТОР отметили активный рост турпотока из России во Вьетнам
Российский турпоток во Вьетнам в зимнем сезоне активно растет, у некоторых туроператоров фиксируется 12-кратный прирост, поэтому в плане спроса страна готова к... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T15:28+0300
2025-01-16T15:28+0300
экономика
россия
вьетнам
атор
туризм
турпоток
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Российский турпоток во Вьетнам в зимнем сезоне активно растет, у некоторых туроператоров фиксируется 12-кратный прирост, поэтому в плане спроса страна готова к запуску чартеров – полная загрузка им точно будет обеспечена, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Вьетнам готов к запуску чартеров. Спрос со стороны российских туристов ажиотажный. В ПАКС и ITM group в середине января фиксируют прирост на уровне 40% и 30% к тем же датам в 2024 году. Самые весомые объемы прироста наблюдаются в Fun&amp;Sun и "Русском Экспрессе" – в 2 раза и в 12 раз соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказали в ассоциации. Эксперты уверены – рост продолжится. "В Pegas Touristik по итогам зимнего сезона планируют увеличить объемы продаж туров во Вьетнам на 300-400% к данным сезона 2023/2024 годов. В "Спектруме" рассчитывают на увеличение объема продаж на 70-80%. В Fun&amp;Sun планируют подрасти на 30%, а PAC Group – на 10-15%", - добавили в ассоциации. Главным драйвером роста в Space Travel называют постепенное расширение перевозки, в том числе транзита через Китай. В Anex и China Travel указывают также на расширение ассортимента предложений. "В плане спроса страна полностью готова к запуску чартеров – полная загрузка им точно будет обеспечена", - подчеркнули в АТОР. Состав топового списка вьетнамских курортов у россиян стабилен, в нем присутствуют Нячанг, Фантьет (Муйне), Фукуок. А вот позиции курортов в рейтинге лучших несколько изменились. Многие туроператоры говорят о росте спроса на Фукуок. "В Fun&amp;Sun прирост продаж туров на Фукуок составил 27% за счет расширения отельной базы. В "Русском Экспрессе" на Фукуок приходится 40% от общих продаж на направлении, у Нячанга – 25%, у Муйне – 24%, у Хошимина – 8%", - рассказали в ассоциации. Спрос на Фукуок в PAC Group объясняют сезонностью – именно зима считается лучшим временем для островного отдыха, в это время здесь отличная погода и комфортный пляжный отдых. Погода на Фукуоке зимой намного комфортнее по сравнению с не менее популярным Нячангом, указали в АТОР.
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россия, вьетнам, атор, туризм, турпоток
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, АТОР, Туризм, турпоток
15:28 16.01.2025
 
В АТОР отметили активный рост турпотока из России во Вьетнам

АТОР: турпоток из России во Вьетнам активно растет, направлению нужны чартеры

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкСтраны мира. Вьетнам
Страны мира. Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Российский турпоток во Вьетнам в зимнем сезоне активно растет, у некоторых туроператоров фиксируется 12-кратный прирост, поэтому в плане спроса страна готова к запуску чартеров – полная загрузка им точно будет обеспечена, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Вьетнам готов к запуску чартеров. Спрос со стороны российских туристов ажиотажный. В ПАКС и ITM group в середине января фиксируют прирост на уровне 40% и 30% к тем же датам в 2024 году. Самые весомые объемы прироста наблюдаются в Fun&Sun и "Русском Экспрессе" – в 2 раза и в 12 раз соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - рассказали в ассоциации.
Эксперты уверены – рост продолжится. "В Pegas Touristik по итогам зимнего сезона планируют увеличить объемы продаж туров во Вьетнам на 300-400% к данным сезона 2023/2024 годов. В "Спектруме" рассчитывают на увеличение объема продаж на 70-80%. В Fun&Sun планируют подрасти на 30%, а PAC Group – на 10-15%", - добавили в ассоциации.
Главным драйвером роста в Space Travel называют постепенное расширение перевозки, в том числе транзита через Китай. В Anex и China Travel указывают также на расширение ассортимента предложений. "В плане спроса страна полностью готова к запуску чартеров – полная загрузка им точно будет обеспечена", - подчеркнули в АТОР.
Состав топового списка вьетнамских курортов у россиян стабилен, в нем присутствуют Нячанг, Фантьет (Муйне), Фукуок. А вот позиции курортов в рейтинге лучших несколько изменились. Многие туроператоры говорят о росте спроса на Фукуок. "В Fun&Sun прирост продаж туров на Фукуок составил 27% за счет расширения отельной базы. В "Русском Экспрессе" на Фукуок приходится 40% от общих продаж на направлении, у Нячанга – 25%, у Муйне – 24%, у Хошимина – 8%", - рассказали в ассоциации.
Спрос на Фукуок в PAC Group объясняют сезонностью – именно зима считается лучшим временем для островного отдыха, в это время здесь отличная погода и комфортный пляжный отдых. Погода на Фукуоке зимой намного комфортнее по сравнению с не менее популярным Нячангом, указали в АТОР.
Город Порт-Луи - столица островного государства Республики Маврикий - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2025
Турпоток из России на Маврикий достиг рекордных показателей
Вчера, 11:17
 
ЭкономикаРОССИЯВЬЕТНАМАТОРТуризмтурпоток
 
 
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