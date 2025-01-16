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Названы цены на летние туры в Турцию на двоих взрослых

Названы цены на летние туры в Турцию на двоих взрослых - 16.01.2025, ПРАЙМ

Названы цены на летние туры в Турцию на двоих взрослых

Цены на летние пакетные туры в пляжную Турцию из Москвы в середине января в большинстве случаев на 5-15% превышают прошлогодние, но есть и отели, где цены... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T13:58+0300

2025-01-16T13:58+0300

2025-01-16T13:58+0300

туризм

турция

атор

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Цены на летние пакетные туры в пляжную Турцию из Москвы в середине января в большинстве случаев на 5-15% превышают прошлогодние, но есть и отели, где цены практически не изменились или даже немного снизились: так, отдых в отеле с четырьмя звездами двоим взрослым обойдется от 160 тысяч рублей на 10 дней, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там уточнили, что изучили цены на турпакеты в пляжные отели "4-5 звезд" Турции с питанием "все включено" на июнь на 10 ночей с заездом в середине июня, а также сравнили их с ценами на аналогичные турпакеты в те же отели на эту же дату в прошлом году. "Минимальные цены на пакетные туры с перелетом из Москвы в 63% отелей из выборки выросли на 5-15%, а в 23,4% либо выросла до 2,7%, либо не выросла или даже понизилась на 3-4% по сравнению с прошлым годом", - сообщили в АТОР. "Пакетный тур на двоих с вылетом из Москвы в Турцию на 10 ночей в июне в "четверки" с питанием "все включено" на курортах Антальи сейчас можно купить за 160-185 тысяч рублей. В очень бюджетные "пятерки" Анталийского побережья – за 160-180 тысяч на двоих", - рассказали в ассоциации. Цены на десятидневные июньские туры в стандартные отели "пять звезд" Турции варьируются в пределах 200-235 тысяч рублей на двоих. В классические "твердые пятерки" – 250-350 тысяч рублей на двоих. В отели "пять звезд" высокого уровня с "ультра все включено" – 380-410 тысяч, в отели "пять звезд" Deluxe – от 420 тысяч и до 1,4 миллиона рублей за 10 ночей на двоих с питанием "ультра все включено", добавили в АТОР. "Тур на троих (семья из двух взрослых и ребенка 8 лет) с вылетом из Москвы 11 июня в отели "четыре звезды" курортов Антальи на 10 ночей сейчас можно купить за 220-250 тысяч рублей, в бюджетные пятерки – за 220-270 тысяч, в "твердые пятерки" – 290-380 тысяч, в отели "пять звезд" высокого уровня – в районе 420-480 тысяч, в отели "пять звезд" Deluxe – от 450 тысяч рублей и выше", - подсчитали в ассоциации. Аналитики также выяснили, что для семьи из двух взрослых и двоих детей (8 и 12 лет) примерные затраты на июньский тур на 10 ночей в Турцию из Москвы будут такими: в "четверки" – 270-320 тысяч рублей, в бюджетные "пятерки" – 300-380 тысяч, в "твердые пятерки" – 390-430 тысяч, в отели "пять звезд" высокого уровня – 450-540 тысяч, в отели "пять звезд" Deluxe – от 545 тысяч рублей и выше.

https://1prime.ru/20250114/turisty-854173887.html

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туризм, турция, атор