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В Черниговской области нанесен удар по военному городку и аэродрому
В Черниговской области нанесен удар по военному городку и аэродрому - 16.01.2025, ПРАЙМ
В Черниговской области нанесен удар по военному городку и аэродрому
В Черниговской области Украины нанесен удар в направлении военного городка и аэродрома города Прилуки, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T09:07+0300
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ДОНЕЦК, 16 янв - ПРАЙМ. В Черниговской области Украины нанесен удар в направлении военного городка и аэродрома города Прилуки, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Начало первого ночи 16 января, прилетело в ... город Прилуки Черниговской области. Взрыв в направлении "военный городок №3", - отметил собеседник агентства.По его словам, в том же направлении расположен аэродром, по которому несколько раз за время спецоперации "красиво прилетало". Однако взлетная полоса была после этого восстановлена и сейчас "вполне действующая", уточнил Лебедев.
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украина
Спецоперация на Украине, УКРАИНА
В Черниговской области нанесен удар по военному городку и аэродрому
В направлении военного городка и аэродрома в Черниговской области нанесен удар
ДОНЕЦК, 16 янв - ПРАЙМ. В Черниговской области Украины нанесен удар в направлении военного городка и аэродрома города Прилуки, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Начало первого ночи 16 января, прилетело в ... город Прилуки Черниговской области. Взрыв в направлении "военный городок №3", - отметил собеседник агентства.
По его словам, в том же направлении расположен аэродром, по которому несколько раз за время спецоперации "красиво прилетало". Однако взлетная полоса была после этого восстановлена и сейчас "вполне действующая", уточнил Лебедев.
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