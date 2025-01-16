https://1prime.ru/20250116/udar-854237894.html

В Черниговской области нанесен удар по военному городку и аэродрому

В Черниговской области нанесен удар по военному городку и аэродрому - 16.01.2025, ПРАЙМ

В Черниговской области нанесен удар по военному городку и аэродрому

В Черниговской области Украины нанесен удар в направлении военного городка и аэродрома города Прилуки, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T09:07+0300

2025-01-16T09:07+0300

2025-01-16T09:07+0300

спецоперация на украине

украина

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ДОНЕЦК, 16 янв - ПРАЙМ. В Черниговской области Украины нанесен удар в направлении военного городка и аэродрома города Прилуки, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Начало первого ночи 16 января, прилетело в ... город Прилуки Черниговской области. Взрыв в направлении "военный городок №3", - отметил собеседник агентства.По его словам, в том же направлении расположен аэродром, по которому несколько раз за время спецоперации "красиво прилетало". Однако взлетная полоса была после этого восстановлена и сейчас "вполне действующая", уточнил Лебедев.

https://1prime.ru/20250115/vsu-854210771.html

украина

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украина