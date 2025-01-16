https://1prime.ru/20250116/ukraina-854245655.html

Жесткие условия. Украине сообщили плохие новости про Россию

Жесткие условия. Украине сообщили плохие новости про Россию - 16.01.2025, ПРАЙМ

Жесткие условия. Украине сообщили плохие новости про Россию

Россия на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с НАТО и стала нейтральным... | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T13:24+0300

2025-01-16T13:24+0300

2025-01-16T13:24+0300

спецоперация на украине

украина

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Россия на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с НАТО и стала нейтральным государством с ограниченной армией, пишет Bloomberg.Президент России Владимир Путин, все больше убеждаясь в своем преимуществе на поле боя, полон решимости добиться своей цели — Киев никогда не вступит в Организацию Североатлантического договора и наложит ограничения на военный потенциал, указывается в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак утверждается, позиция Кремля заключается в том, что, хотя отдельные члены НАТО могут продолжать поставлять оружие на Украину в рамках двусторонних соглашений о безопасности, любое такое оружие не должно использоваться против России или для захвата территорий.В статье отмечается, что позиция российского лидера также противоречит заявленному желанию Трампа как можно скорее положить конец конфликту и может быть направлена ​​на то, чтобы дать Москве свободу действий для переговоров.Условия России также включают сохранение контроля над почти 20% признанной Западом территории Украины, включая Крымский полуостров, присоединенный в 2014 году, сообщает агентство.

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украина

сша

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украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп