https://1prime.ru/20250116/ukraina-854245655.html
Жесткие условия. Украине сообщили плохие новости про Россию
Жесткие условия. Украине сообщили плохие новости про Россию - 16.01.2025, ПРАЙМ
Жесткие условия. Украине сообщили плохие новости про Россию
Россия на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с НАТО и стала нейтральным... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T13:24+0300
2025-01-16T13:24+0300
2025-01-16T13:24+0300
спецоперация на украине
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Россия на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с НАТО и стала нейтральным государством с ограниченной армией, пишет Bloomberg.Президент России Владимир Путин, все больше убеждаясь в своем преимуществе на поле боя, полон решимости добиться своей цели — Киев никогда не вступит в Организацию Североатлантического договора и наложит ограничения на военный потенциал, указывается в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак утверждается, позиция Кремля заключается в том, что, хотя отдельные члены НАТО могут продолжать поставлять оружие на Украину в рамках двусторонних соглашений о безопасности, любое такое оружие не должно использоваться против России или для захвата территорий.В статье отмечается, что позиция российского лидера также противоречит заявленному желанию Трампа как можно скорее положить конец конфликту и может быть направлена на то, чтобы дать Москве свободу действий для переговоров.Условия России также включают сохранение контроля над почти 20% признанной Западом территории Украины, включая Крымский полуостров, присоединенный в 2014 году, сообщает агентство.
https://1prime.ru/20250116/makgregor-854238849.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Жесткие условия. Украине сообщили плохие новости про Россию
Bloomberg: Россия на любых переговорах потребует нейтралитета Украины
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ.
Россия на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с НАТО и стала нейтральным государством с ограниченной армией, пишет Bloomberg
.
Президент России Владимир Путин, все больше убеждаясь в своем преимуществе на поле боя, полон решимости добиться своей цели — Киев никогда не вступит в Организацию Североатлантического договора и наложит ограничения на военный потенциал, указывается в публикации.
Как утверждается, позиция Кремля заключается в том, что, хотя отдельные члены НАТО могут продолжать поставлять оружие на Украину в рамках двусторонних соглашений о безопасности, любое такое оружие не должно использоваться против России или для захвата территорий.
"Прямая конфронтация". В США сделали предупреждение о ситуации с Украиной
В статье отмечается, что позиция российского лидера также противоречит заявленному желанию Трампа как можно скорее положить конец конфликту и может быть направлена на то, чтобы дать Москве свободу действий для переговоров.
Условия России также включают сохранение контроля над почти 20% признанной Западом территории Украины, включая Крымский полуостров, присоединенный в 2014 году, сообщает агентство.