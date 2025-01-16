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Жесткие условия. Украине сообщили плохие новости про Россию - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Жесткие условия. Украине сообщили плохие новости про Россию
Жесткие условия. Украине сообщили плохие новости про Россию - 16.01.2025, ПРАЙМ
Жесткие условия. Украине сообщили плохие новости про Россию
Россия на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с НАТО и стала нейтральным... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T13:24+0300
2025-01-16T13:24+0300
спецоперация на украине
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Россия на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с НАТО и стала нейтральным государством с ограниченной армией, пишет Bloomberg.Президент России Владимир Путин, все больше убеждаясь в своем преимуществе на поле боя, полон решимости добиться своей цели — Киев никогда не вступит в Организацию Североатлантического договора и наложит ограничения на военный потенциал, указывается в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак утверждается, позиция Кремля заключается в том, что, хотя отдельные члены НАТО могут продолжать поставлять оружие на Украину в рамках двусторонних соглашений о безопасности, любое такое оружие не должно использоваться против России или для захвата территорий.В статье отмечается, что позиция российского лидера также противоречит заявленному желанию Трампа как можно скорее положить конец конфликту и может быть направлена ​​на то, чтобы дать Москве свободу действий для переговоров.Условия России также включают сохранение контроля над почти 20% признанной Западом территории Украины, включая Крымский полуостров, присоединенный в 2014 году, сообщает агентство.
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украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
13:24 16.01.2025
 
Жесткие условия. Украине сообщили плохие новости про Россию

Bloomberg: Россия на любых переговорах потребует нейтралитета Украины

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Россия на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с НАТО и стала нейтральным государством с ограниченной армией, пишет Bloomberg.
Президент России Владимир Путин, все больше убеждаясь в своем преимуществе на поле боя, полон решимости добиться своей цели — Киев никогда не вступит в Организацию Североатлантического договора и наложит ограничения на военный потенциал, указывается в публикации.
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Как утверждается, позиция Кремля заключается в том, что, хотя отдельные члены НАТО могут продолжать поставлять оружие на Украину в рамках двусторонних соглашений о безопасности, любое такое оружие не должно использоваться против России или для захвата территорий.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
"Прямая конфронтация". В США сделали предупреждение о ситуации с Украиной
09:50
В статье отмечается, что позиция российского лидера также противоречит заявленному желанию Трампа как можно скорее положить конец конфликту и может быть направлена ​​на то, чтобы дать Москве свободу действий для переговоров.
Условия России также включают сохранение контроля над почти 20% признанной Западом территории Украины, включая Крымский полуостров, присоединенный в 2014 году, сообщает агентство.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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