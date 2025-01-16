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Командиры ВСУ придумали новый способ запугивания подчиненных
Командиры ВСУ придумали новый способ запугивания подчиненных - 16.01.2025, ПРАЙМ
Командиры ВСУ придумали новый способ запугивания подчиненных
Командиры ВСУ запускают беспилотники с боеприпасами на передовые позиции, чтобы запугать солдат и предотвратить их отступление. Об этом в беседе с агентством... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T09:38+0300
2025-01-16T09:38+0300
2025-01-16T09:38+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Командиры ВСУ запускают беспилотники с боеприпасами на передовые позиции, чтобы запугать солдат и предотвратить их отступление. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал военнопленный Николай Каптур, служивший командиром взвода в составе 33-й механизированной бригады ВСУ."Люди не хотят воевать. А командиры, чтобы не оставлять позиции, запугивают людей своими же сбросами, чтобы люди не отступали. И говорят: "Если вы будете отступать, мы вас закидаем, давайте вперед. Я сам такое слышал", — отметил собеседник издания.По словам Каптура, украинские командиры приказывают бойцам не эвакуировать раненых и убитых с поля боя. Он также добавил, что сам остался один на передовой с сломанной ногой и был вынужден сдаться российским военным, которые оказали ему медицинскую помощь. Состояние внутри ВСУ также остается плачевным, резюмировал он.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
Командиры ВСУ придумали новый способ запугивания подчиненных
Военнопленный Каптур: командиры ВСУ запускают дроны против своих же солдат
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Командиры ВСУ запускают беспилотники с боеприпасами на передовые позиции, чтобы запугать солдат и предотвратить их отступление. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал военнопленный Николай Каптур, служивший командиром взвода в составе 33-й механизированной бригады ВСУ.
"Люди не хотят воевать. А командиры, чтобы не оставлять позиции, запугивают людей своими же сбросами, чтобы люди не отступали. И говорят: "Если вы будете отступать, мы вас закидаем, давайте вперед. Я сам такое слышал", — отметил собеседник издания.
По словам Каптура, украинские командиры приказывают бойцам не эвакуировать раненых и убитых с поля боя. Он также добавил, что сам остался один на передовой с сломанной ногой и был вынужден сдаться российским военным, которые оказали ему медицинскую помощь. Состояние внутри ВСУ также остается плачевным, резюмировал он.
Не хотят воевать. Бригады ВСУ рассыпаются еще до боев