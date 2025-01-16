https://1prime.ru/20250116/yuan-854262064.html
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов поднялся до 13,91 рубля
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов поднялся до 13,91 рубля - 16.01.2025, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов поднялся до 13,91 рубля
Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,91 рубля, следует из данных Московской биржи. | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T19:08+0300
2025-01-16T19:08+0300
2025-01-16T19:08+0300
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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,91 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 1 копейку - до 13,91 рубля.
https://1prime.ru/20250116/kurs-854259406.html
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россия, биржевые торги, юань, мосбиржа
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, юань, Мосбиржа
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов поднялся до 13,91 рубля
Юань на Мосбирже по итогам торговой сессии вырос на одну копейку, до 13,91 рубля