https://1prime.ru/20250116/yuan-854262064.html

Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов поднялся до 13,91 рубля

Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов поднялся до 13,91 рубля - 16.01.2025, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов поднялся до 13,91 рубля

Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,91 рубля, следует из данных Московской биржи. | 16.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-16T19:08+0300

2025-01-16T19:08+0300

2025-01-16T19:08+0300

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МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 13,91 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 1 копейку - до 13,91 рубля.

https://1prime.ru/20250116/kurs-854259406.html

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россия, биржевые торги, юань, мосбиржа