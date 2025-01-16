https://1prime.ru/20250116/zatovarivanie-854242070.html
Дилеры рассказали о затоваривании на российском авторынке
Дилеры рассказали о затоваривании на российском авторынке - 16.01.2025, ПРАЙМ
Дилеры рассказали о затоваривании на российском авторынке
На рынке авторитейла в России образовался "пузырь" в виде больших складов автомобилей у дилеров, дистрибьюторов и поставщиков, заявил агентству "Автостат"... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T11:38+0300
2025-01-16T11:38+0300
2025-01-16T11:38+0300
экономика
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_1478118fffc5105c95a0db30d0b3d89b.jpg
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. На рынке авторитейла в России образовался "пузырь" в виде больших складов автомобилей у дилеров, дистрибьюторов и поставщиков, заявил агентству "Автостат" генеральный директор ГК "АВТОДОМ" Андрей Ольховский.По его словам, на конце 2024 года ситуация по складам была крайне негативной. К началу этого года стоков было более чем на четыре месяца продаж, а возможно, что и на полгода.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНаибольшие склады есть у объемообразующих марок, не сумевших быстро остановить поставки.Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев сообщил, что многие автобренды осторожно планируют свои объемы на этот год, так как 90% их прогнозов на 2024-й не оправдались. Во второй половине текущего года прогнозируется сдержанная загрузка производства. Первая половина этого года уже на 80% распланирована с учетом логистических сроков.Гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич отметил, что затоваривание имеется на уровне отдельно взятых производителей, а также уровне автодилеров, однако все индивидуально и существенно зависит как от марки, так и от дилера и региона.Отмечается, что многие автопроизводители КНР оказались не готовы принять поменявшуюся рыночную конъюнктуру и быстро отреагировать на новые вызовы. По словам Терлюкевича, при нынешней стоимости финансирования дилеры не могут стимулировать продажи за свой счет и содержать многомесячные склады."Для сохранения рыночной доли марки нужна здоровая дилерская сеть, а для этого нужно менять подход в отношениях дистрибьютор-дилер. Время очередей из желающих получить дилерство закончилось", - подчеркнул эксперт.
https://1prime.ru/20250114/avtovaz-854176162.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83874/12/838741232_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_25df7452e18324b00eb3dcb81919cf2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто
Дилеры рассказали о затоваривании на российском авторынке
"Автостат": на рынке авторитейла в России образовался "пузырь"
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ.
На рынке авторитейла в России образовался "пузырь" в виде больших складов автомобилей у дилеров, дистрибьюторов и поставщиков, заявил агентству "Автостат"
генеральный директор ГК "АВТОДОМ" Андрей Ольховский.
По его словам, на конце 2024 года ситуация по складам была крайне негативной. К началу этого года стоков было более чем на четыре месяца продаж, а возможно, что и на полгода.
Наибольшие склады есть у объемообразующих марок, не сумевших быстро остановить поставки.
"АвтоВАЗ" повысил цены на две модели Lada
Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев сообщил, что многие автобренды осторожно планируют свои объемы на этот год, так как 90% их прогнозов на 2024-й не оправдались. Во второй половине текущего года прогнозируется сдержанная загрузка производства. Первая половина этого года уже на 80% распланирована с учетом логистических сроков.
Гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич отметил, что затоваривание имеется на уровне отдельно взятых производителей, а также уровне автодилеров, однако все индивидуально и существенно зависит как от марки, так и от дилера и региона.
Отмечается, что многие автопроизводители КНР оказались не готовы принять поменявшуюся рыночную конъюнктуру и быстро отреагировать на новые вызовы. По словам Терлюкевича, при нынешней стоимости финансирования дилеры не могут стимулировать продажи за свой счет и содержать многомесячные склады.
"Для сохранения рыночной доли марки нужна здоровая дилерская сеть, а для этого нужно менять подход в отношениях дистрибьютор-дилер. Время очередей из желающих получить дилерство закончилось", - подчеркнул эксперт.