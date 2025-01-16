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Дилеры рассказали о затоваривании на российском авторынке - 16.01.2025, ПРАЙМ
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Дилеры рассказали о затоваривании на российском авторынке
Дилеры рассказали о затоваривании на российском авторынке - 16.01.2025, ПРАЙМ
Дилеры рассказали о затоваривании на российском авторынке
На рынке авторитейла в России образовался "пузырь" в виде больших складов автомобилей у дилеров, дистрибьюторов и поставщиков, заявил агентству "Автостат"... | 16.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-16T11:38+0300
2025-01-16T11:38+0300
экономика
авто
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. На рынке авторитейла в России образовался "пузырь" в виде больших складов автомобилей у дилеров, дистрибьюторов и поставщиков, заявил агентству "Автостат" генеральный директор ГК "АВТОДОМ" Андрей Ольховский.По его словам, на конце 2024 года ситуация по складам была крайне негативной. К началу этого года стоков было более чем на четыре месяца продаж, а возможно, что и на полгода.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНаибольшие склады есть у объемообразующих марок, не сумевших быстро остановить поставки.Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев сообщил, что многие автобренды осторожно планируют свои объемы на этот год, так как 90% их прогнозов на 2024-й не оправдались. Во второй половине текущего года прогнозируется сдержанная загрузка производства. Первая половина этого года уже на 80% распланирована с учетом логистических сроков.Гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич отметил, что затоваривание имеется на уровне отдельно взятых производителей, а также уровне автодилеров, однако все индивидуально и существенно зависит как от марки, так и от дилера и региона.Отмечается, что многие автопроизводители КНР оказались не готовы принять поменявшуюся рыночную конъюнктуру и быстро отреагировать на новые вызовы. По словам Терлюкевича, при нынешней стоимости финансирования дилеры не могут стимулировать продажи за свой счет и содержать многомесячные склады."Для сохранения рыночной доли марки нужна здоровая дилерская сеть, а для этого нужно менять подход в отношениях дистрибьютор-дилер. Время очередей из желающих получить дилерство закончилось", - подчеркнул эксперт.
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авто
Экономика, Авто
11:38 16.01.2025
 
Дилеры рассказали о затоваривании на российском авторынке

"Автостат": на рынке авторитейла в России образовался "пузырь"

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. На рынке авторитейла в России образовался "пузырь" в виде больших складов автомобилей у дилеров, дистрибьюторов и поставщиков, заявил агентству "Автостат" генеральный директор ГК "АВТОДОМ" Андрей Ольховский.
По его словам, на конце 2024 года ситуация по складам была крайне негативной. К началу этого года стоков было более чем на четыре месяца продаж, а возможно, что и на полгода.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Наибольшие склады есть у объемообразующих марок, не сумевших быстро остановить поставки.
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14 января, 09:44
Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев сообщил, что многие автобренды осторожно планируют свои объемы на этот год, так как 90% их прогнозов на 2024-й не оправдались. Во второй половине текущего года прогнозируется сдержанная загрузка производства. Первая половина этого года уже на 80% распланирована с учетом логистических сроков.
Гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич отметил, что затоваривание имеется на уровне отдельно взятых производителей, а также уровне автодилеров, однако все индивидуально и существенно зависит как от марки, так и от дилера и региона.
Отмечается, что многие автопроизводители КНР оказались не готовы принять поменявшуюся рыночную конъюнктуру и быстро отреагировать на новые вызовы. По словам Терлюкевича, при нынешней стоимости финансирования дилеры не могут стимулировать продажи за свой счет и содержать многомесячные склады.
"Для сохранения рыночной доли марки нужна здоровая дилерская сеть, а для этого нужно менять подход в отношениях дистрибьютор-дилер. Время очередей из желающих получить дилерство закончилось", - подчеркнул эксперт.
 
ЭкономикаАвто
 
 
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