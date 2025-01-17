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Глава "Росатома" рассказал о планах по возведению новых АЭС в Иране
Глава "Росатома" рассказал о планах по возведению новых АЭС в Иране - 17.01.2025, ПРАЙМ
Глава "Росатома" рассказал о планах по возведению новых АЭС в Иране
"Росатом" обсудил с иранскими коллегами возможное строительство в Иране новых атомных энергоблоков, Тегеран предложил возвести блоки большой мощности на новой... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T18:33+0300
2025-01-17T18:33+0300
2025-01-17T18:33+0300
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. "Росатом" обсудил с иранскими коллегами возможное строительство в Иране новых атомных энергоблоков, Тегеран предложил возвести блоки большой мощности на новой площадке, помимо АЭС "Бушер", а также рассмотреть возможность сооружения малых АЭС, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Обсуждались (возможные новые проекты - ред.). В атомной сфере коллеги предложили добавить в копилку нашего сотрудничества и малые атомные электростанции, и еще одну площадку для сооружения большой станции", - сказал Лихачев в комментарии "Известиям". "Но это требует очень серьезных переговоров, связанных с техническим обликом нового проекта, со сроками реализации и с механизмом финансирования", - добавил Лихачев.
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росатом, аэс, иран
Энергетика, Росатом, АЭС, ИРАН
Глава "Росатома" рассказал о планах по возведению новых АЭС в Иране
Лихачев: "Росатом" обсудил с Ираном возможное сооружение новых АЭС
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. "Росатом" обсудил с иранскими коллегами возможное строительство в Иране новых атомных энергоблоков, Тегеран предложил возвести блоки большой мощности на новой площадке, помимо АЭС "Бушер", а также рассмотреть возможность сооружения малых АЭС, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Обсуждались (возможные новые проекты - ред.). В атомной сфере коллеги предложили добавить в копилку нашего сотрудничества и малые атомные электростанции, и еще одну площадку для сооружения большой станции", - сказал Лихачев в комментарии "Известиям".
"Росатом" отчитался о работе за год
"Но это требует очень серьезных переговоров, связанных с техническим обликом нового проекта, со сроками реализации и с механизмом финансирования", - добавил Лихачев.