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Глава "Росатома" рассказал о планах по возведению новых АЭС в Иране

Глава "Росатома" рассказал о планах по возведению новых АЭС в Иране - 17.01.2025, ПРАЙМ

Глава "Росатома" рассказал о планах по возведению новых АЭС в Иране

"Росатом" обсудил с иранскими коллегами возможное строительство в Иране новых атомных энергоблоков, Тегеран предложил возвести блоки большой мощности на новой... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T18:33+0300

2025-01-17T18:33+0300

2025-01-17T18:33+0300

энергетика

росатом

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иран

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. "Росатом" обсудил с иранскими коллегами возможное строительство в Иране новых атомных энергоблоков, Тегеран предложил возвести блоки большой мощности на новой площадке, помимо АЭС "Бушер", а также рассмотреть возможность сооружения малых АЭС, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Обсуждались (возможные новые проекты - ред.). В атомной сфере коллеги предложили добавить в копилку нашего сотрудничества и малые атомные электростанции, и еще одну площадку для сооружения большой станции", - сказал Лихачев в комментарии "Известиям". "Но это требует очень серьезных переговоров, связанных с техническим обликом нового проекта, со сроками реализации и с механизмом финансирования", - добавил Лихачев.

https://1prime.ru/20241231/rosatom-853973878.html

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росатом, аэс, иран