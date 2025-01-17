Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "Росатома" рассказал о планах по возведению новых АЭС в Иране - 17.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250117/aes-854291764.html
Глава "Росатома" рассказал о планах по возведению новых АЭС в Иране
Глава "Росатома" рассказал о планах по возведению новых АЭС в Иране - 17.01.2025, ПРАЙМ
Глава "Росатома" рассказал о планах по возведению новых АЭС в Иране
"Росатом" обсудил с иранскими коллегами возможное строительство в Иране новых атомных энергоблоков, Тегеран предложил возвести блоки большой мощности на новой... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T18:33+0300
2025-01-17T18:33+0300
энергетика
росатом
аэс
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/79/842417967_0:18:3577:2030_1920x0_80_0_0_fb4c0f1c5939e59b262ab06d52af1b75.jpg
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. "Росатом" обсудил с иранскими коллегами возможное строительство в Иране новых атомных энергоблоков, Тегеран предложил возвести блоки большой мощности на новой площадке, помимо АЭС "Бушер", а также рассмотреть возможность сооружения малых АЭС, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Обсуждались (возможные новые проекты - ред.). В атомной сфере коллеги предложили добавить в копилку нашего сотрудничества и малые атомные электростанции, и еще одну площадку для сооружения большой станции", - сказал Лихачев в комментарии "Известиям". "Но это требует очень серьезных переговоров, связанных с техническим обликом нового проекта, со сроками реализации и с механизмом финансирования", - добавил Лихачев.
https://1prime.ru/20241231/rosatom-853973878.html
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/79/842417967_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_07d48215f9c21858aee695500c0492eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росатом, аэс, иран
Энергетика, Росатом, АЭС, ИРАН
18:33 17.01.2025
 
Глава "Росатома" рассказал о планах по возведению новых АЭС в Иране

Лихачев: "Росатом" обсудил с Ираном возможное сооружение новых АЭС

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. "Росатом" обсудил с иранскими коллегами возможное строительство в Иране новых атомных энергоблоков, Тегеран предложил возвести блоки большой мощности на новой площадке, помимо АЭС "Бушер", а также рассмотреть возможность сооружения малых АЭС, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Обсуждались (возможные новые проекты - ред.). В атомной сфере коллеги предложили добавить в копилку нашего сотрудничества и малые атомные электростанции, и еще одну площадку для сооружения большой станции", - сказал Лихачев в комментарии "Известиям".
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
"Росатом" отчитался о работе за год
31 декабря 2024, 09:31
"Но это требует очень серьезных переговоров, связанных с техническим обликом нового проекта, со сроками реализации и с механизмом финансирования", - добавил Лихачев.
 
ЭнергетикаРосатомАЭСИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала