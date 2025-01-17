https://1prime.ru/20250117/armeniya-854242997.html

Еще одна страна назло России предложила себя Европе

Еще одна страна назло России предложила себя Европе - 17.01.2025, ПРАЙМ

Еще одна страна назло России предложила себя Европе

Армения находится в непростом геополитическом положении: она, кроме северной границы с Грузией, с остальных трех сторон окружена мусульманскими странами... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T08:00+0300

2025-01-17T08:00+0300

2025-01-17T08:00+0300

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МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Армения находится в непростом геополитическом положении: она, кроме северной границы с Грузией, с остальных трех сторон окружена мусульманскими странами (Азербайджан, Иран и Турция), и у нее нет выхода к морю. По сути Россия является единственным государством в мире, которое способно договориться со всеми соседями Армении и, соответственно, является гарантом ее безопасности, учитывая членство Армении в ОДКБ.Стремление Еревана расширить круг партнеров и, возможно, гарантов ее безопасности, понятно, но не обосновано. У Евросоюза нет общей границы с Арменией и невозможно представить, что члены ЕС быстро окажут помощь оружием и вооруженными формированиями в случае угрозы извне. А эта угроза реальна, особенно в свете последних событий. Учитывая отсутствие мирного договора с Баку, вероятность нового витка конфликта остается. Реакцию Азербайджана вызывают в том числе и действия Армении по сближению с Евросоюзом, особенно контакты с Францией, которая предоставила Еревану свое вооружение и открыто заявила о поддержке.Никол Пашинян, заявляя о стремлении войти в Евросоюз и тем самым решить ряд проблем, уже по сути начал свою избирательную кампанию. На фоне невысокой эффективности проведенных внутренних реформ он надеется привлечь избирателей перспективой безвизового режима с ЕС в ближайшее время. Хотя и публично признает, что вхождение Армении в Евросоюз будет долгим.Остается под вопросом, действительно ли такой опытный политик, как Пашинян, верит в перспективы Армении стать частью Евросоюза в обозримом будущем. Она может рассчитывать на статус кандидата в члены ЕС, но, как мы знаем, даже страны, граничащие с ЕС, томятся в этом статусе уже много лет. Сейчас в ЕС девять кандидатов, но, например, Турция ожидает вхождения в ЕС уже 26 лет, а Северная Македония 20 лет, и их перспективы весьма туманны.Безусловно, у Европы есть интерес к Армении, как к плацдарму против России в Закавказье, особенно после того, как Грузия проявила прагматизм и не отвернулась от Москвы. Кроме того, Армения интересна и как транзитная территория для поступления иранского газа в качестве альтернативы российским поставкам. Но этот интерес вряд ли простирается так далеко, чтобы включить Армению в свой состав, тем более при отсутствии общих границ. У Европы хватает своих дотационных стран - Греция, Испания, Португалия и т.д. Вряд ли он готова взять еще одного иждивенца. Поэтому поддержка стремления Армении к вхождению в Евросоюз со стороны Брюсселя носит скорее декларативный характер.Нужен ли Евросоюз Армении? Население страны имеет тесные связи с Россией. По данным последней переписи населения в нашей стране проживает около миллиона армян, то есть треть населения самой Армении (там численность населения около 3 миллионов человек). Они имеют тесные родственные связи, совместный бизнес и т.д. Поворот на Запад и, как результат, закрытие границ и разрыв экономических связей с Россией вызовет значительное недовольство населения.Высокий экономический рост Армении (выше прочих стран ЕАЭС) вызван прежде всего параллельным импортом, который идет в Россию. Российский газ и другие энергетические ресурсы, которые Армения получает со значительной скидкой, как член ЕАЭС, также способствует подъему армянской экономики. Россия является ее основным внешнеторговым партнером.Вхождение в Евросоюз означает выход из ЕАЭС и продажу тех же ресурсов по рыночным ценам, резкое сокращение экспорта, что скажется на уровне жизни населения и может ввергнуть страну в экономический кризис. Безвизовый режим с Европой подстегнет отток населения в более развитые страны. Как показывает опыт бывших советских республик, никто назад не возвращается. Евросоюз не сможет компенсировать ни людские, ни экономические потери. Путь Армении в Евросоюз - это дорога в неизвестность, в депопуляцию и экономические потери.Автор - Юлия Давыдова, Директор Центра социально-политических исследований, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В.Плеханова

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Юлия Давыдова https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/10/854244503_0:70:802:872_100x100_80_0_0_47728a6dcf3503b658d64df1a3af619e.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Юлия Давыдова https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/10/854244503_0:70:802:872_100x100_80_0_0_47728a6dcf3503b658d64df1a3af619e.jpg

мнения аналитиков, армения, европа, никол пашинян, еаэс, ес