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Россияне присматриваются к новым авто: выбор удивит - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Россияне присматриваются к новым авто: выбор удивит
Россияне присматриваются к новым авто: выбор удивит - 17.01.2025, ПРАЙМ
Россияне присматриваются к новым авто: выбор удивит
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, ценам на новые автомобили и интересу к ним в декабре 2024 года. Оказалось, что интересоваться такими | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T07:30+0300
2025-01-17T07:30+0300
эксклюзив
авто
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, ценам на новые автомобили и интересу к ним в декабре 2024 года. Оказалось, что интересоваться такими авто стали на 40% год к году, а предложение на них выросло на 52,9%. Средняя цена осталась на уровне декабря 2023 года и составила 2 960 000 рублей.Лидером по популярности среди марок в декабре 2024 года в России оказался ВАЗ (LADA), получивший 27,1% от интереса пользователей. Также в топ-5 брендов вошли Haval (10,3%), Chery (8%), Geely (5,1%) и Changan (4%). По количеству объявлений на первом месте также оказался ВАЗ (LADA) с долей 13,9%.Среди моделей первые два места по интересу пользователей платформы Авито Авто занимают автомобили ВАЗ (LADA): Granta получила долю 10%, а Vesta – 5,4%. Третье место досталось Haval Jolion с 3,2%. Четвертую строку занял ВАЗ (LADA) Niva Legend (3,1%), а пятую – Москвич 3 (2,4%).По количеству объявлений о продаже в декабре 2024 года лидировал Chery Tiggo 7 Pro Max, на долю которого пришлось 5% от предложения. На втором месте оказался ВАЗ (LADA) Granta (4,4%), а на третьем – Haval Jolion (3,9%). Наиболее заметно по сравнению с декабрем 2023 года выросло предложение на LADA Granta – в 2,3 раза."Рынок новых автомобилей демонстрирует уверенную динамику: только за последний месяц предложение увеличилось на 13,4%, а интерес к ним – на 5,9%. Рост предложения в сегменте китайских автомобилей способствует активному формированию привлекательных условий покупки дилерами, которые предлагают бонусы, кредитные программы и специальные цены при трейд-ин. Поэтому для пользователей особенно важна возможность зафиксировать условия покупки понравившегося варианта", – прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
07:30 17.01.2025
 
Россияне присматриваются к новым авто: выбор удивит

"Авито Авто": интерес к новым авто в декабре вырос на 40%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, ценам на новые автомобили и интересу к ним в декабре 2024 года. Оказалось, что интересоваться такими авто стали на 40% год к году, а предложение на них выросло на 52,9%. Средняя цена осталась на уровне декабря 2023 года и составила 2 960 000 рублей.
Лидером по популярности среди марок в декабре 2024 года в России оказался ВАЗ (LADA), получивший 27,1% от интереса пользователей. Также в топ-5 брендов вошли Haval (10,3%), Chery (8%), Geely (5,1%) и Changan (4%). По количеству объявлений на первом месте также оказался ВАЗ (LADA) с долей 13,9%.
Среди моделей первые два места по интересу пользователей платформы Авито Авто занимают автомобили ВАЗ (LADA): Granta получила долю 10%, а Vesta – 5,4%. Третье место досталось Haval Jolion с 3,2%. Четвертую строку занял ВАЗ (LADA) Niva Legend (3,1%), а пятую – Москвич 3 (2,4%).
По количеству объявлений о продаже в декабре 2024 года лидировал Chery Tiggo 7 Pro Max, на долю которого пришлось 5% от предложения. На втором месте оказался ВАЗ (LADA) Granta (4,4%), а на третьем – Haval Jolion (3,9%). Наиболее заметно по сравнению с декабрем 2023 года выросло предложение на LADA Granta – в 2,3 раза.
"Рынок новых автомобилей демонстрирует уверенную динамику: только за последний месяц предложение увеличилось на 13,4%, а интерес к ним – на 5,9%. Рост предложения в сегменте китайских автомобилей способствует активному формированию привлекательных условий покупки дилерами, которые предлагают бонусы, кредитные программы и специальные цены при трейд-ин. Поэтому для пользователей особенно важна возможность зафиксировать условия покупки понравившегося варианта", – прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.
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