https://1prime.ru/20250117/avto-854271934.html
Перечислены самые доступные кроссоверы, которые выпускают в России
Перечислены самые доступные кроссоверы, которые выпускают в России - 17.01.2025, ПРАЙМ
Перечислены самые доступные кроссоверы, которые выпускают в России
Аналитики отмечают стремительный рост производства автомобилей в России в 2024 году, особенно в сегменте легковых автомобилей, пишет портал "Autonews.ru". | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T09:55+0300
2025-01-17T09:55+0300
2025-01-17T09:55+0300
россия
авто
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Аналитики отмечают стремительный рост производства автомобилей в России в 2024 году, особенно в сегменте легковых автомобилей, пишет портал "Autonews.ru".Согласно изданию, кроссоверы составляют основную долю автомобилей, производимых на российских заводах. Одним из самых доступных кроссоверов является "Москвич 3", производимый на бывшем столичном заводе Renault. Цены на "Москвич 3" начинаются от 1,7 миллиона рублей.Другой доступный кроссовер - китайская модель SWM G01, которая выпускается на заводе в Калининграде. Компания предлагает скидку в 633 600 рублей на эту модель. Она оснащена 1,5-литровым турбомотором и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.Еще один доступный кроссовер - BAIC X35, производимый на заводе "Автотор" в Калининграде. Цена на эту модель составляет минимум 2 225 000 рублей, однако есть прямая скидка от производителя в размере 350 тысяч рублей.
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россия, авто
Перечислены самые доступные кроссоверы, которые выпускают в России
"Autonews.ru": названы самые доступные российские кроссоверы от 1,7 млн рублей
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ.
Аналитики отмечают стремительный рост производства автомобилей в России в 2024 году, особенно в сегменте легковых автомобилей, пишет
портал "Autonews.ru".
Согласно изданию, кроссоверы составляют основную долю автомобилей, производимых на российских заводах. Одним из самых доступных кроссоверов является "Москвич 3", производимый на бывшем столичном заводе Renault. Цены на "Москвич 3" начинаются от 1,7 миллиона рублей.
Другой доступный кроссовер - китайская модель SWM G01, которая выпускается на заводе в Калининграде. Компания предлагает скидку в 633 600 рублей на эту модель. Она оснащена 1,5-литровым турбомотором и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.
Еще один доступный кроссовер - BAIC X35, производимый на заводе "Автотор" в Калининграде. Цена на эту модель составляет минимум 2 225 000 рублей, однако есть прямая скидка от производителя в размере 350 тысяч рублей.
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