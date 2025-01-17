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В России снизилась средняя стоимость подержанного автомобиля

В России снизилась средняя стоимость подержанного автомобиля - 17.01.2025, ПРАЙМ

В России снизилась средняя стоимость подержанного автомобиля

За прошедшие 12 месяцев средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет снизилась на 284 тысячи рублей и достигла двух миллионов рублей, определили... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T10:48+0300

2025-01-17T10:48+0300

2025-01-17T10:48+0300

россия

авто

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. За прошедшие 12 месяцев средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет снизилась на 284 тысячи рублей и достигла двух миллионов рублей, определили эксперты Авто.ру Оценка.В сегменте автомобилей с пробегом в течение 2024 года на Авто.ру наблюдался устойчивый тренд по росту активности пользователей. Относительно января количество объявлений возросло к декабрю на 56%. К окончанию года средняя стоимость снизилась до 2 миллионов рублей, что на 12% ниже уровня января.За год портрет среднестатистического автомобиля с пробегом претерпел изменения. Так средний возраст увеличился почти до 9 лет, а пробег приблизился к уровню 145 тысяч километров. С точки зрения представленности марок заметного перераспределения долей не произошло. Отечественные марки сохраняют присутствие на уровне 13%, выше расположились только Германия (22%), Япония (21%) и Южная Корея (17%). Китайские автомобили еще не начали массово выходить на вторичный рынок, их доля весь 2024 год составляет 3,3%.Список регионов, в которых средняя стоимость по итогам года снизилась больше всего, возглавила Смоленская область. По сравнению с январскими значениями цена подержанного автомобиля сократилась на 28,6% – до 1,34 миллиона рублей. Следом идут Липецкая (-27%; 980 тысяч рублей) и Пензенская область (-24,2%; 1,09 млн рублей). Полностью первая десятка сложилась следующим образом:МоделиСредняя стоимость почти всех автомобилей с пробегом в первой десятке по итогам 2024 года снизилась на 10 или более процентов. Двумя наиболее подешевевшими моделями стали Lada Largus (-14,6%; 966 тысяч рублей) и Chery Tiggo 8 Pro (-12,6%; 2,25 млн рублей). Третью строчку занял еще один китайский кроссовер - Exeed TXL (-12%; 2,81 млн рублей).Остальные места в первой десятке распределились следующим образом:

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россия, авто