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Дилеры спрогнозировали долю продаж китайских авто на российском рынке - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Дилеры спрогнозировали долю продаж китайских авто на российском рынке
Дилеры спрогнозировали долю продаж китайских авто на российском рынке - 17.01.2025, ПРАЙМ
Дилеры спрогнозировали долю продаж китайских авто на российском рынке
Доля продаж новых автомобилей китайских брендов на российском рынке в 2025 году сохранится на уровне прошлого года и составит 60-65%, следует из комментариев... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T13:42+0300
2025-01-17T13:42+0300
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авто
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Доля продаж новых автомобилей китайских брендов на российском рынке в 2025 году сохранится на уровне прошлого года и составит 60-65%, следует из комментариев российских автодилеров для РИА Новости. "Думаю, что доля продаж новых автомобилей китайских производителей составит 60-65%, то есть, результаты будут очень близкими к показателям прошлого года", - сообщил директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. По его мнению, продажи "китайцев" при этом просядут на 15-17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам. "В 2025 году доля китайских брендов на российском рынке новых авто останется на уровне прошлого года - 60-65%", - комментирует директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров. Однако его прогноз по продажам более оптимистичный, он видит рост в 2025 году на 2-5%, а ухода каких-либо марок с рынка не ожидает. "Несколько марок имеют низкие объемы продаж, что делает их присутствие на российском рынке нецелесообразным, но официально пока никто из них не заявил об уходе. Напротив, они намерены развивать у нас бизнес и дальше", - уточнил Петров. Оба эксперта ждут появления в текущим году новых брендов и расширения модельных линеек, уже представленных на рынке китайских производителей.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
13:42 17.01.2025
 
Дилеры спрогнозировали долю продаж китайских авто на российском рынке

Китайские бренды сохранят долю продаж в 60-65% на рынке новых авто в России

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Доля продаж новых автомобилей китайских брендов на российском рынке в 2025 году сохранится на уровне прошлого года и составит 60-65%, следует из комментариев российских автодилеров для РИА Новости.
"Думаю, что доля продаж новых автомобилей китайских производителей составит 60-65%, то есть, результаты будут очень близкими к показателям прошлого года", - сообщил директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.
По его мнению, продажи "китайцев" при этом просядут на 15-17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам.
"В 2025 году доля китайских брендов на российском рынке новых авто останется на уровне прошлого года - 60-65%", - комментирует директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.
Однако его прогноз по продажам более оптимистичный, он видит рост в 2025 году на 2-5%, а ухода каких-либо марок с рынка не ожидает. "Несколько марок имеют низкие объемы продаж, что делает их присутствие на российском рынке нецелесообразным, но официально пока никто из них не заявил об уходе. Напротив, они намерены развивать у нас бизнес и дальше", - уточнил Петров.
Оба эксперта ждут появления в текущим году новых брендов и расширения модельных линеек, уже представленных на рынке китайских производителей.
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