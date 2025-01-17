https://1prime.ru/20250117/avto-854279147.html

Дилеры спрогнозировали долю продаж китайских авто на российском рынке

Дилеры спрогнозировали долю продаж китайских авто на российском рынке - 17.01.2025, ПРАЙМ

Дилеры спрогнозировали долю продаж китайских авто на российском рынке

Доля продаж новых автомобилей китайских брендов на российском рынке в 2025 году сохранится на уровне прошлого года и составит 60-65%, следует из комментариев... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T13:42+0300

2025-01-17T13:42+0300

2025-01-17T13:42+0300

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836113_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_316330c42385b3fef77f6db8e844768e.jpg

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Доля продаж новых автомобилей китайских брендов на российском рынке в 2025 году сохранится на уровне прошлого года и составит 60-65%, следует из комментариев российских автодилеров для РИА Новости. "Думаю, что доля продаж новых автомобилей китайских производителей составит 60-65%, то есть, результаты будут очень близкими к показателям прошлого года", - сообщил директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. По его мнению, продажи "китайцев" при этом просядут на 15-17% в годовом выражении, а российский рынок покинут как минимум три бренда: Foton, SWM и Kaiyi. Как пояснил Иванов, из-за особенно низкого спроса на упомянутые марки дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, что приводит к убыткам. "В 2025 году доля китайских брендов на российском рынке новых авто останется на уровне прошлого года - 60-65%", - комментирует директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров. Однако его прогноз по продажам более оптимистичный, он видит рост в 2025 году на 2-5%, а ухода каких-либо марок с рынка не ожидает. "Несколько марок имеют низкие объемы продаж, что делает их присутствие на российском рынке нецелесообразным, но официально пока никто из них не заявил об уходе. Напротив, они намерены развивать у нас бизнес и дальше", - уточнил Петров. Оба эксперта ждут появления в текущим году новых брендов и расширения модельных линеек, уже представленных на рынке китайских производителей.

https://1prime.ru/20250117/avto-854254576.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто