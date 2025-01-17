https://1prime.ru/20250117/bayden-854275296.html

Байден назвал Путина нехорошим парнем

Байден назвал Путина нехорошим парнем - 17.01.2025, ПРАЙМ

Байден назвал Путина нехорошим парнем

Президент США Джо Байден вновь оскорбил президента России Владимира Путина, назвав его "нехорошим парнем". Об этом американский лидер заявил в беседе с... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T11:31+0300

2025-01-17T11:31+0300

2025-01-17T11:31+0300

политика

россия

сша

джо байден

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден вновь оскорбил президента России Владимира Путина, назвав его "нехорошим парнем". Об этом американский лидер заявил в беседе с телеканалом MSNBC."Этот парень - нехороший парень", - отметил Байден.Ранее Байден уже позволял себе различные высказывания в адрес российского президента, назвав его "убийцей", "диктатором" и "военным преступником". Российский лидер в свою очередь на такого рода заявления отвечал поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется".

https://1prime.ru/20241226/ukraina-853891002.html

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россия, сша, джо байден