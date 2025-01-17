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Байден назвал Путина нехорошим парнем
Байден назвал Путина нехорошим парнем - 17.01.2025, ПРАЙМ
Байден назвал Путина нехорошим парнем
Президент США Джо Байден вновь оскорбил президента России Владимира Путина, назвав его "нехорошим парнем". Об этом американский лидер заявил в беседе с... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T11:31+0300
2025-01-17T11:31+0300
2025-01-17T11:31+0300
политика
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден вновь оскорбил президента России Владимира Путина, назвав его "нехорошим парнем". Об этом американский лидер заявил в беседе с телеканалом MSNBC."Этот парень - нехороший парень", - отметил Байден.Ранее Байден уже позволял себе различные высказывания в адрес российского президента, назвав его "убийцей", "диктатором" и "военным преступником". Российский лидер в свою очередь на такого рода заявления отвечал поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется".
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россия, сша, джо байден
Политика, РОССИЯ, США, Джо Байден
Байден назвал Путина нехорошим парнем
Байден вновь оскорбил Путина, назвав его нехорошим парнем
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден вновь оскорбил президента России Владимира Путина, назвав его "нехорошим парнем". Об этом американский лидер заявил в беседе с телеканалом MSNBC.
"Этот парень - нехороший парень", - отметил Байден.
Ранее Байден уже позволял себе различные высказывания в адрес российского президента, назвав его "убийцей", "диктатором" и "военным преступником". Российский лидер в свою очередь на такого рода заявления отвечал поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется".
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