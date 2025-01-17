https://1prime.ru/20250117/bayden-854275698.html
Байден заявил, что обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине
Байден заявил, что обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине - 17.01.2025, ПРАЙМ
Байден заявил, что обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине
Президент США Джо Байден заявил, что он пообещал президенту России Владимиру Путину не размещать ядерное оружие в Украине и не допустить ее вступления в НАТО. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T11:43+0300
2025-01-17T11:43+0300
2025-01-17T11:43+0300
политика
россия
сша
джо байден
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/37/842553712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07c357e7f4773bf0a7807b83a597b4b2.jpg
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что он пообещал президенту России Владимиру Путину не размещать ядерное оружие в Украине и не допустить ее вступления в НАТО."Я сказал, что... мы уже вывезли оттуда (с Украины - ред.) ядерное оружие... Там его нет. Мы не собираемся его возвращать, и она (Украина) не станет частью НАТО до тех пор, пока она в значительной степени не изменит свою систему", - отметил американский лидер.Байден также добавил, что США будут продолжать помогать Украине в развитии, но предоставление ей ядерного оружия и вступление в НАТО не произойдут.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
https://1prime.ru/20250117/ukraina-854275404.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/37/842553712_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_6e1f555908112c0cb672e6016f24a752.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, джо байден, владимир путин
Политика, РОССИЯ, США, Джо Байден, Владимир Путин
Байден заявил, что обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине
Байден заявил, что обещал Путину не размещать ЯО на Украине и не брать ее в НАТО
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что он пообещал президенту России Владимиру Путину не размещать ядерное оружие в Украине и не допустить ее вступления в НАТО.
"Я сказал, что... мы уже вывезли оттуда (с Украины - ред.) ядерное оружие... Там его нет. Мы не собираемся его возвращать, и она (Украина) не станет частью НАТО до тех пор, пока она в значительной степени не изменит свою систему", - отметил американский лидер.
Байден также добавил, что США будут продолжать помогать Украине в развитии, но предоставление ей ядерного оружия и вступление в НАТО не произойдут.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
В НАТО сделали дерзкое заявление о поражении Украины