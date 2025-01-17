https://1prime.ru/20250117/bayden-854275698.html

Байден заявил, что обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине

Байден заявил, что обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине - 17.01.2025, ПРАЙМ

Байден заявил, что обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что он пообещал президенту России Владимиру Путину не размещать ядерное оружие в Украине и не допустить ее вступления в НАТО. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T11:43+0300

2025-01-17T11:43+0300

2025-01-17T11:43+0300

политика

россия

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джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что он пообещал президенту России Владимиру Путину не размещать ядерное оружие в Украине и не допустить ее вступления в НАТО."Я сказал, что... мы уже вывезли оттуда (с Украины - ред.) ядерное оружие... Там его нет. Мы не собираемся его возвращать, и она (Украина) не станет частью НАТО до тех пор, пока она в значительной степени не изменит свою систему", - отметил американский лидер.Байден также добавил, что США будут продолжать помогать Украине в развитии, но предоставление ей ядерного оружия и вступление в НАТО не произойдут.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.

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россия, сша, джо байден, владимир путин