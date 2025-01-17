https://1prime.ru/20250117/bayden-854284877.html

СМИ подвели итоги президентства Байдена

СМИ подвели итоги президентства Байдена - 17.01.2025, ПРАЙМ

СМИ подвели итоги президентства Байдена

Покидающий свой пост президент Джо Байден покинет Белый дом, оставив после себя разделённую нацию, разрушенную Демократическую партию и сомневающихся... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T15:59+0300

2025-01-17T15:59+0300

2025-01-17T16:06+0300

сша

джо байден

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Покидающий свой пост президент Джо Байден покинет Белый дом, оставив после себя разделённую нацию, разрушенную Демократическую партию и сомневающихся американцев в уважении к верховенству закона, пишет телеканал NBC News, называя это "великой трагедией". Так, в материале уточняется, что Байден вступил на высший пост в США с обещанием объединить государство, укрепить свою партию и защитить демократию. Однако вместо этого президент в Oval Office оставил нацию разделённой, партию в разрушенном состоянии, а американский народ усомнился в уважении к верховенству закона со стороны этого самопровозглашённого институционалиста.Политический стратег Демократической партии Джеймс Карвилл заявил, что "история Байдена — одна из величайших трагедий американской политики". Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января. Таким образом он станет 47-м президентом Соединённых Штатов и вернётся в Белый дом после четырёх лет правления демократа Джо Байдена.

https://1prime.ru/20250117/bayden-854280428.html

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сша, джо байден