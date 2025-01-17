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СМИ подвели итоги президентства Байдена - 17.01.2025, ПРАЙМ
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СМИ подвели итоги президентства Байдена
СМИ подвели итоги президентства Байдена - 17.01.2025, ПРАЙМ
СМИ подвели итоги президентства Байдена
Покидающий свой пост президент Джо Байден покинет Белый дом, оставив после себя разделённую нацию, разрушенную Демократическую партию и сомневающихся... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T15:59+0300
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сша
джо байден
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Покидающий свой пост президент Джо Байден покинет Белый дом, оставив после себя разделённую нацию, разрушенную Демократическую партию и сомневающихся американцев в уважении к верховенству закона, пишет телеканал NBC News, называя это "великой трагедией". Так, в материале уточняется, что Байден вступил на высший пост в США с обещанием объединить государство, укрепить свою партию и защитить демократию. Однако вместо этого президент в Oval Office оставил нацию разделённой, партию в разрушенном состоянии, а американский народ усомнился в уважении к верховенству закона со стороны этого самопровозглашённого институционалиста.Политический стратег Демократической партии Джеймс Карвилл заявил, что "история Байдена — одна из величайших трагедий американской политики". Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января. Таким образом он станет 47-м президентом Соединённых Штатов и вернётся в Белый дом после четырёх лет правления демократа Джо Байдена.
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сша, джо байден
США, Джо Байден
15:59 17.01.2025 (обновлено: 16:06 17.01.2025)
 
СМИ подвели итоги президентства Байдена

NBC News: Байден оставит после себя разделенную нацию и разваленную демократию

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Покидающий свой пост президент Джо Байден покинет Белый дом, оставив после себя разделённую нацию, разрушенную Демократическую партию и сомневающихся американцев в уважении к верховенству закона, пишет телеканал NBC News, называя это "великой трагедией".
Так, в материале уточняется, что Байден вступил на высший пост в США с обещанием объединить государство, укрепить свою партию и защитить демократию. Однако вместо этого президент в Oval Office оставил нацию разделённой, партию в разрушенном состоянии, а американский народ усомнился в уважении к верховенству закона со стороны этого самопровозглашённого институционалиста.
Политический стратег Демократической партии Джеймс Карвилл заявил, что "история Байдена — одна из величайших трагедий американской политики".
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января. Таким образом он станет 47-м президентом Соединённых Штатов и вернётся в Белый дом после четырёх лет правления демократа Джо Байдена.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
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