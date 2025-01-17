https://1prime.ru/20250117/bayden-854284877.html
СМИ подвели итоги президентства Байдена
СМИ подвели итоги президентства Байдена - 17.01.2025, ПРАЙМ
СМИ подвели итоги президентства Байдена
Покидающий свой пост президент Джо Байден покинет Белый дом, оставив после себя разделённую нацию, разрушенную Демократическую партию и сомневающихся... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T15:59+0300
2025-01-17T15:59+0300
2025-01-17T16:06+0300
сша
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667528_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_337583ba319ef5081239975c859b065f.jpg
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Покидающий свой пост президент Джо Байден покинет Белый дом, оставив после себя разделённую нацию, разрушенную Демократическую партию и сомневающихся американцев в уважении к верховенству закона, пишет телеканал NBC News, называя это "великой трагедией". Так, в материале уточняется, что Байден вступил на высший пост в США с обещанием объединить государство, укрепить свою партию и защитить демократию. Однако вместо этого президент в Oval Office оставил нацию разделённой, партию в разрушенном состоянии, а американский народ усомнился в уважении к верховенству закона со стороны этого самопровозглашённого институционалиста.Политический стратег Демократической партии Джеймс Карвилл заявил, что "история Байдена — одна из величайших трагедий американской политики". Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января. Таким образом он станет 47-м президентом Соединённых Штатов и вернётся в Белый дом после четырёх лет правления демократа Джо Байдена.
https://1prime.ru/20250117/bayden-854280428.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b42802c2a5c3416cf61596abd9ba847.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден
СМИ подвели итоги президентства Байдена
NBC News: Байден оставит после себя разделенную нацию и разваленную демократию
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ.
Покидающий свой пост президент Джо Байден покинет Белый дом, оставив после себя разделённую нацию, разрушенную Демократическую партию и сомневающихся американцев в уважении к верховенству закона, пишет
телеканал NBC News, называя это "великой трагедией".
Так, в материале уточняется, что Байден вступил на высший пост в США с обещанием объединить государство, укрепить свою партию и защитить демократию. Однако вместо этого президент в Oval Office оставил нацию разделённой, партию в разрушенном состоянии, а американский народ усомнился в уважении к верховенству закона со стороны этого самопровозглашённого институционалиста.
Политический стратег Демократической партии Джеймс Карвилл заявил, что "история Байдена — одна из величайших трагедий американской политики".
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января. Таким образом он станет 47-м президентом Соединённых Штатов и вернётся в Белый дом после четырёх лет правления демократа Джо Байдена.
СМИ рассказали, как Байден усложнил Трампу отношения с Россией