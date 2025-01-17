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Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти

Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти - 17.01.2025, ПРАЙМ

Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории на 11%, говорится в постановлении министерства антимонопольного... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T03:42+0300

2025-01-17T03:42+0300

2025-01-17T03:42+0300

энергетика

нефть

минск

белоруссия

гомельтранснефть дружба

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854267889.jpg?1737074576

МИНСК, 17 янв – ПРАЙМ. Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории на 11%, говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. Документ утверждает новые тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию республики и для внутреннего потребления. Согласно постановлению, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам белорусского предприятия "Гомельтранснефть Дружба" по направлению "Унеча (Высокое) – Адамова Застава" составит 698,48 российского рубля за тонну нетто, по направлениям "Унеча (Высокое) – Броды" и "Унеча (Высокое) – граница Республики Беларусь и Украины" - 239,52 российского рубля. Тарифы увеличены на 11% по сравнению с введенными в прошлом феврале. Помимо этого установлены новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам компании "Гомельтранснефть Дружба" на территории республики при осуществлении расчетов в белорусских рублях. Эти тарифы увеличены примерно на 11%. Постановление вступает в силу с 1 февраля 2025 года.

минск

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нефть, минск, белоруссия, гомельтранснефть дружба