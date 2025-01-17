https://1prime.ru/20250117/belorussija-854267889.html
Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти
Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти - 17.01.2025, ПРАЙМ
Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории на 11%, говорится в постановлении министерства антимонопольного... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T03:42+0300
2025-01-17T03:42+0300
2025-01-17T03:42+0300
энергетика
нефть
минск
белоруссия
гомельтранснефть дружба
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МИНСК, 17 янв – ПРАЙМ. Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории на 11%, говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
Документ утверждает новые тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию республики и для внутреннего потребления.
Согласно постановлению, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам белорусского предприятия "Гомельтранснефть Дружба" по направлению "Унеча (Высокое) – Адамова Застава" составит 698,48 российского рубля за тонну нетто, по направлениям "Унеча (Высокое) – Броды" и "Унеча (Высокое) – граница Республики Беларусь и Украины" - 239,52 российского рубля. Тарифы увеличены на 11% по сравнению с введенными в прошлом феврале.
Помимо этого установлены новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам компании "Гомельтранснефть Дружба" на территории республики при осуществлении расчетов в белорусских рублях. Эти тарифы увеличены примерно на 11%.
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2025 года.
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нефть, минск, белоруссия, гомельтранснефть дружба
Энергетика, Нефть, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, Гомельтранснефть Дружба
Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории на 11%
МИНСК, 17 янв – ПРАЙМ. Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории на 11%, говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.
Документ утверждает новые тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию республики и для внутреннего потребления.
Согласно постановлению, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам белорусского предприятия "Гомельтранснефть Дружба" по направлению "Унеча (Высокое) – Адамова Застава" составит 698,48 российского рубля за тонну нетто, по направлениям "Унеча (Высокое) – Броды" и "Унеча (Высокое) – граница Республики Беларусь и Украины" - 239,52 российского рубля. Тарифы увеличены на 11% по сравнению с введенными в прошлом феврале.
Помимо этого установлены новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам компании "Гомельтранснефть Дружба" на территории республики при осуществлении расчетов в белорусских рублях. Эти тарифы увеличены примерно на 11%.
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2025 года.