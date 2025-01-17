https://1prime.ru/20250117/kitaj-854268503.html

Китай в 2024 году нарастил добычу нефти на 1,8%

Китай в 2024 году нарастил добычу нефти на 1,8% - 17.01.2025, ПРАЙМ

Китай в 2024 году нарастил добычу нефти на 1,8%

Китай в 2024 году нарастил добычу нефти на 1,8% по сравнению с 2023 годом, природного газа - на 6,2%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T06:04+0300

2025-01-17T06:04+0300

2025-01-17T06:04+0300

энергетика

нефть

газ

китай

кнр

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ПЕКИН, 17 янв – ПРАЙМ. Китай в 2024 году нарастил добычу нефти на 1,8% по сравнению с 2023 годом, природного газа - на 6,2%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР. Китай в 2024 году добыл 212,82 миллиона тонн нефти, по сравнению с 2023 годом рост составил 1,8%. Объем переработки нефти за двенадцать месяцев года достиг 708,43 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 1,6%. Отдельно в декабре 2024 года объем добычи нефти в КНР составил 17,9 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 1,4%), объем переработки в декабре достиг отметки в 59,35 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 0,6%). При этом в 2024 году страна сократила импорт нефти на 1,9% в годовом выражении - до 553,42 миллиона тонн. Добыча газа в Китае в 2024 году составила 246,4 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 6,2%. Отдельно в декабре добыча газа в Китае составила 21,8 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 3,6%. Импорт газа в 2024 году вырос на 9,9%, до 131,69 миллиона тонн. Вместе с тем выросло производство угля, так, за 12 месяцев 2024 года рост показателя составил 1,3%, объем производства достиг отметки в 4,76 миллиарда тонн, при этом Китай на 14,4% увеличил импорт угля - до 540 миллионов тонн. Отдельно в декабре в китайских шахтах добыли 440 миллионов тонн угля, рост в годовом выражении составил 4,2%.

китай

кнр

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, газ, китай, кнр