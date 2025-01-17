https://1prime.ru/20250117/neft-854288058.html

МВФ спрогнозировал стоимость нефти в 2025 и 2026 годах

МВФ спрогнозировал стоимость нефти в 2025 и 2026 годах - 17.01.2025, ПРАЙМ

МВФ спрогнозировал стоимость нефти в 2025 и 2026 годах

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение средней цены на нефть в мире в 2025 году на 11,7%, до 69,76 доллара за баррель, и на 2,6% в 2026 году,... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T17:10+0300

2025-01-17T17:10+0300

2025-01-17T17:10+0300

энергетика

мвф

нефть

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ВАШИНГТОН, 17 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение средней цены на нефть в мире в 2025 году на 11,7%, до 69,76 доллара за баррель, и на 2,6% в 2026 году, до 67,96 доллара за баррель, говорится в опубликованном докладе организации. Согласно представленным табличным значениям, стоимость нефти в текущем году снизится на 1,3 процентного пункта сильнее, чем ожидалось в октябре 2024 года. В 2026 году снижение цены, как ожидают в МВФ, будет на 1 процентный пункт меньше, чем прогнозировалось. В фонде отметили, что снижение цен на нефть будет связано с ослаблением спроса со стороны Китая при одновременно высоком уровне предложения со стороны ОПЕК+. По оценке МВФ, в 2024 году средняя цена нефти на мировых рынках снизилась на 1,9%. МВФ рассчитывает стоимость нефти как среднее значение цен на марки Brent, Dubai Fateh и WTI.

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мвф, нефть