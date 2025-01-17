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Сокращение поставок Норвегией нефти и газа знаменует "рассвет для России" - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Сокращение поставок Норвегией нефти и газа знаменует "рассвет для России"
Сокращение поставок Норвегией нефти и газа знаменует "рассвет для России" - 17.01.2025, ПРАЙМ
Сокращение поставок Норвегией нефти и газа знаменует "рассвет для России"
Сокращение поставок Норвегией нефти и газа создаёт предпосылки для более тесного сотрудничества стран Европы с РФ, знаменуя собой "рассвет для России" на... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T01:36+0300
2025-01-17T01:36+0300
энергетика
газ
нефть
норвегия
европа
москва
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Сокращение поставок Норвегией нефти и газа создаёт предпосылки для более тесного сотрудничества стран Европы с РФ, знаменуя собой "рассвет для России" на европейском нефтегазовом рынке, считает руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер. Как пишет британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD), поставки королевством нефти и газа, как ожидается, начнут сокращаться, поскольку нынешние власти Норвегии привержены идее прекращения добычи нефти и газа. "Закат для Норвегии - это рассвет для России... Призыв открыть трубы и ворота для дешёвого российского газа со временем будет становиться всё громче, поскольку цены на газ растут из-за сокращения добычи в Норвегии... Это создаёт предпосылки для более тесного сотрудничества с Россией и подбодрит дружественных по отношению к России политиков в таких странах, как Словакия и Венгрия", - заявил Шредер в интервью газете. По данным газеты, сокращение Норвегией поставок усилит влияние России на мировом газовом рынке, "представляя собой геополитический кошмар" для правительств по всей Европе.
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газ, нефть, норвегия, европа, москва
Энергетика, Газ, Нефть, НОРВЕГИЯ, ЕВРОПА, МОСКВА
01:36 17.01.2025
 
Сокращение поставок Норвегией нефти и газа знаменует "рассвет для России"

ICIS: сокращение поставок Норвегией нефти и газа знаменует "рассвет для России"

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Сокращение поставок Норвегией нефти и газа создаёт предпосылки для более тесного сотрудничества стран Европы с РФ, знаменуя собой "рассвет для России" на европейском нефтегазовом рынке, считает руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.
Как пишет британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD), поставки королевством нефти и газа, как ожидается, начнут сокращаться, поскольку нынешние власти Норвегии привержены идее прекращения добычи нефти и газа.
"Закат для Норвегии - это рассвет для России... Призыв открыть трубы и ворота для дешёвого российского газа со временем будет становиться всё громче, поскольку цены на газ растут из-за сокращения добычи в Норвегии... Это создаёт предпосылки для более тесного сотрудничества с Россией и подбодрит дружественных по отношению к России политиков в таких странах, как Словакия и Венгрия", - заявил Шредер в интервью газете.
По данным газеты, сокращение Норвегией поставок усилит влияние России на мировом газовом рынке, "представляя собой геополитический кошмар" для правительств по всей Европе.
 
ЭнергетикаГазНефтьНОРВЕГИЯЕВРОПАМОСКВА
 
 
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