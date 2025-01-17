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"Закрыть вопрос с Украиной". Эксперт раскрыл, почему еще не разгромлены ВСУ
"Закрыть вопрос с Украиной". Эксперт раскрыл, почему еще не разгромлены ВСУ - 17.01.2025, ПРАЙМ
"Закрыть вопрос с Украиной". Эксперт раскрыл, почему еще не разгромлены ВСУ
ВС РФ могут разгромить украинскую армию путем проведения крупномасштабной стратегической операции группы фронтов максимум за три месяца - все ресурсы для этого... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T17:32+0300
2025-01-17T17:32+0300
2025-01-17T17:32+0300
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. ВС РФ могут разгромить украинскую армию путем проведения крупномасштабной стратегической операции группы фронтов максимум за три месяца - все ресурсы для этого у России есть. Такое заявление в эфире телеканала "Красная линия" сделал военный эксперт, капитан 1 ранга в отставке, доктор военных наук Константин Сивков.Он отметил, что ВС России на сегодняшний день "сегодня признаются во всем мире самыми боеспособными" и при этом "обладают уникальными и высокоэффективными системами оружия"."Российская армия способна решить задачу разгрома ВСУ в его теперешнем состоянии, состоянии образца 2024 года, - сказал эксперт. - И даже конца 2023 года, я уж не говорю про 2022 год, в течение двух, максимум трех месяцев проведением крупномасштабной стратегической операции группы фронтов".А то, что этого не происходит, свидетельствует, по мнению Сивкова, что на первом месте сегодня "рафинированнейшая политика, не имеющая абсолютно никакого отношения к военным искусствам". Поэтому единственное, чего в настоящий момент не хватает российской армии для разгрома ВСУ, это соответствующего политического решения, утверждает эксперт.Вместе с тем он подчеркнул, что Российской Федерации сейчас "не нужно никакое перемирие с Западом", ведь время работает на Россию. "Сейчас для РФ наметилась победа в СВО и любые договоренности – это лишь попытка отобрать эту победу", - отметил Сивков.
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Спецоперация на Украине, США
"Закрыть вопрос с Украиной". Эксперт раскрыл, почему еще не разгромлены ВСУ
Сивков: ВС России способны разгромить ВСУ в течение трех месяцев
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ.
ВС РФ могут разгромить украинскую армию путем проведения крупномасштабной стратегической операции группы фронтов максимум за три месяца - все ресурсы для этого у России есть. Такое заявление в эфире телеканала "Красная линия"
сделал военный эксперт, капитан 1 ранга в отставке, доктор военных наук Константин Сивков.
Он отметил, что ВС России на сегодняшний день "сегодня признаются во всем мире самыми боеспособными" и при этом "обладают уникальными и высокоэффективными системами оружия".
"Российская армия способна решить задачу разгрома ВСУ в его теперешнем состоянии, состоянии образца 2024 года, - сказал эксперт. - И даже конца 2023 года, я уж не говорю про 2022 год, в течение двух, максимум трех месяцев проведением крупномасштабной стратегической операции группы фронтов".
А то, что этого не происходит, свидетельствует, по мнению Сивкова, что на первом месте сегодня "рафинированнейшая политика, не имеющая абсолютно никакого отношения к военным искусствам". Поэтому единственное, чего в настоящий момент не хватает российской армии для разгрома ВСУ, это соответствующего политического решения, утверждает эксперт.
Не хотят воевать. Бригады ВСУ рассыпаются еще до боев
Вместе с тем он подчеркнул, что Российской Федерации сейчас "не нужно никакое перемирие с Западом", ведь время работает на Россию.
"Сейчас для РФ наметилась победа в СВО и любые договоренности – это лишь попытка отобрать эту победу", - отметил Сивков.