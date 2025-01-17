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В ГД пригрозили ответом на размещение британских военных баз на Украине
В ГД пригрозили ответом на размещение британских военных баз на Украине - 17.01.2025, ПРАЙМ
В ГД пригрозили ответом на размещение британских военных баз на Украине
Если британские военные базы будут размещены на Украине, они станут законной целью для ВС России. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона, член... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T13:34+0300
2025-01-17T13:34+0300
2025-01-17T13:34+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Если британские военные базы будут размещены на Украине, они станут законной целью для ВС России. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Появление британских военных баз на территории Украины будет расценено как угроза национальной безопасности нашей страны. Эти базы станут законной целью для нанесения ударов и уничтожения", - отметил он в беседе с агентством РИА Новости.По словам парламентария, официальный Лондон придерживается враждебных настроений в отношениях с Москвой, но российская сторона способна "дать по зубам" любому западному агрессору.Ранее британское правительство заявило о возможности размещения элементов оборонной инфраструктуры на Украине в рамках соглашения о "столетнем партнерстве".
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГД
В ГД пригрозили ответом на размещение британских военных баз на Украине
Шеремет: британские военные базы на Украине станут законной целью для ВС России
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Если британские военные базы будут размещены на Украине, они станут законной целью для ВС России. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Появление британских военных баз на территории Украины будет расценено как угроза национальной безопасности нашей страны. Эти базы станут законной целью для нанесения ударов и уничтожения", - отметил он в беседе с агентством РИА Новости.
По словам парламентария, официальный Лондон придерживается враждебных настроений в отношениях с Москвой, но российская сторона способна "дать по зубам" любому западному агрессору.
Ранее британское правительство заявило о возможности размещения элементов оборонной инфраструктуры на Украине в рамках соглашения о "столетнем партнерстве".
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